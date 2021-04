Starostka Montrealu ešte oficiálne nezrušila Veľkú cenu Kanady F1

Montreal 16. apríla (TASR) - Veľká cena Kanady zatiaľ oficiálne nevypadla z kalendára motoristického seriálu majstrovstiev sveta F1. Vyhlásila to starostka Montrealu Valerie Planteová.



"Pravdou je, že úrady verejného zdravotníctva sa postavili proti konaniu podujatia a to i za zatvorenými dverami. Je pre nás dôležité, aby úrady verejného zdravotníctva spolu komunikovali predtým, než urobíme oficiálne rozhodnutie. Musíme to urobiť s rešpektom voči viacerým partnerom pretekov. Nech bude rozhodnutie akékoľvek, i keby tento rok preteky neboli, budeme sa snažiť, aby sa Veľká cena Kanady aj naďalej v Montreale konala," vyhlásila Planteová.



Ak príde k zrušeniu pretekov, Kanada príde o druhú Veľkú cenu v priebehu dvoch rokov. Správu priniesla agentúra AP.