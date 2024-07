Štart desaťbojárskeho rekordéra Mayera v Paríži je ohrozený

Paríž 9. júla (TASR) - Štart svetového rekordéra v desaťboji Kevina Mayera na domácich OH v Paríži je ohrozený. Tridsaťdvaročný atlét si na nedeľnom podujatí Diamantovej ligy vo francúzskej metropole poranil nohu.



Ako informovala agentúra AFP, jeho štart pod piatimi kruhmi zostáva otázny. "Kevin absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré odhalilo výrazné natrhnutie svalu v stehne."



Mayer sa zrútil na zem počas behu na 110 metrov cez prekážky. "Skúsi všetko, aby 2. augusta stál na štarte olympijského desaťboja," uvádza sa vo vyhlásení. "Dovtedy sa budú vykonávať pravidelné testy, aby sa zistilo, či je to uskutočniteľné alebo nie a či si môže splniť svoj olympijský sen."



Okrem svetového rekordu so ziskom 9126 bodov je Mayer dvojnásobný majster sveta (2017, 2022) a dvojnásobný strieborný olympijský medailista.