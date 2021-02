Štart extraligy i Slovenský pohár basketbalu posunuli pre koronavírus

Bratislava 24. februára (TASR) - Play off basketbalovej Niké Extraligy žien sa začne o niekoľko dní neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo. O dva týždne sa odkladá aj finálový turnaj Slovenského pohára. Dôvodom je, že tímy Piešťanské Čajky a ŠBK Šamorín musia pre kontakt s pozitívne testovanou hráčkou na koronavírus nastúpiť do karantény.



Finálový turnaj SP sa posúva z termínu 6.-7. marca na 20.-21. marec. Medzi najlepšiu štvoricu sa prepracovali MBK Ružomberok, Piešťanské Čajky, Young Angels Košice a Young Angels Košice "19".



Vyraďovacia časť extraligy žien neodštartuje 20. marca, ale 24. Ak na seba narazia ŠBK Šamorín a BK ŠKP 08 Banská Bystrica, začne sa už o deň skôr 23. marca.



"Dňa 21. februára 2021 bola Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) informovaná lekárom o tom, že basketbalové kluby Piešťanské Čajky a ŠBK Šamorín sú povinné z dôvodu kontaktu s hráčkou pozitívnou na ochorenie COVID-19 nastúpiť do karantény a následne absolvovať PCR testy. Vzhľadom k tomu, že by mohla nastať situácia, že Piešťanské Čajky by sa nemohli vzhľadom na epidemiologickú situáciu v ich družstve zúčastniť na finálovom turnaji Slovenského pohára žien a tiež z dôvodu, že by nebolo dostatok priestoru na dohrávky odložených zápasov, tak HK SBA bola nútená na vzniknutú situáciu reagovať a po odsúhlasení všetkých basketbalových klubov Extraligy žien rozhodnúť o zmene Vyhlásenia ženských súťaží SBA pre sezónu 2020/2021. Basketbalové kluby sú zároveň povinné dohrať zostávajúce odložené zápasy najneskôr do 18. marca 2021," píše sa v oficiálnom rozhodnutí HK SBA.



Hracia komisia tiež informovala, že pridelila organizáciu finálového turnaj SP basketbalovému klubu Young Angels Košice.