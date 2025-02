Štart Haalanda proti Tottenhamu je otázny, cíti sa však lepšie

Londýn 25. februára (TASR) - Štart nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda v stredajšom zápase 27. kola Premier League na pôde Tottenhamu Hotspur zostáva otázny. Útočník Manchestru City vynechal pre problémy s kolenom uplynulé dva duely - v play off o osemfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid (1:3) a v ligovom šlágri s FC Liverpool (0:2).



Haaland utrpel zranenie 15. februára v stretnutí PL s Newcastlom (4:0). Tréner úradujúceho majstra Pep Guardiola uviedol že je optimistický ohľadne účasti nórskeho kanoniera v stredajšom zápase v Londýne, no zatiaľ nepadlo v tomto smere žiadne rozhodnutie. "Uvidíme viac po (utorkovom) tréningu. Verím, že bude hrať, ale zatiaľ to nevieme určiť. Cíti sa lepšie, uvidíme, ako bude na tom v stredu," citovala Guardiolu agentúra DPA.



Haaland je najlepší strelec "Citizens", v prebiehajúcej sezóne vsietil vo všetkých súťažiach 27 gólov. Pri jeho absencii ho na hrote útoku nahradil Egypťan Omar Marmoush, na hetrik proti Newcastlu v ďalších dvoch zápasoch nanadviazal.