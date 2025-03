Štart Jaroša na MS v St. Moritzi je pre zranenie v ohrození

Bratislava 7. marca (TASR) - Štart slovenského reprezentanta v snoubordingu Samuela Jaroša na blížiacich sa MS vo švajčiarskom St. Moritzi (15. - 30. marca) je pre zranenie ohrozený.



"Pri tréningu vo Švajčiarsku som nečakane spadol. Nebol som na to pripravený, narazil som si pravé rameno. Absolvoval som rôzne vyšetrenia, našťastie nič nie je zlomené alebo roztrhnuté, ale trénovať teraz nemôžem," informoval 23-ročný člen Športového centra polície pred odchodom do dejiska svetového šampionátu a dodal: "Robím všetko pre to, aby som sa čo najskôr zregeneroval a mohol štartovať v oboch disciplínach - v slopestyle i v Big Air. Na MS sa dajú získať rebríčkové body, na základe ktorých sa budú udeľovať miestenky na ZOH 2026," poznamenal na piatkovom brífingu Jaroš.







Po sérii štartov na pretekoch Svetového pohára v Európe, USA a Kanade je Jaroš vo svetovom rebríčku v snoubordingu na 33. priečke. Najlepšie umiestenie v tejto sezóne dosiahol na januárovom SP v rakúskom Klagenfurte, kde obsadil 12. priečku v Big Air. "Do St. Moritzu v každom prípade odcestujeme a o štarte rozhodneme na základe aktuálneho zdravotného stavu. Do úvahy pripadá aj alternatíva, že by Samo neštartoval v slopestyle, ale až v disciplíne Big Air, ktorá je na programe neskôr," uviedol tréner Tomáš Murgáč.



Pred dvoma rokmi na MS v gruzínskom Bakuriani obsadil Jaroš 10. priečku v Big Air, v slopestyle pre chorobu neštartoval.