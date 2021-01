Štart kapitána Kňažka proti USA je otázny, Mrázik: Sme pripravení

Edmonton 1. januára (TASR) - Nad štartom kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Samuela Kňažka vo štvrťfinále MSJ proti USA visí otáznik. Pre ľahšie svalové zranenie nehral v záverečnom zápase A-skupiny proti Fínsku (0:6) a tréner Róbert Petrovický verí, že proti Američanom s ním napokon bude môcť počítať.



"So Samom pracuje pán doktor. Zostavu na zápas s USA nahlásime neskôr a dovtedy uvidíme, v akom bude stave. Verím, že dnešný deň môže pomôcť dať jeho svalové zranenie do poriadku. O pár hodín pôjde na ľad, po tréningu sa rozhodneme," uviedol tréner slovenskej dvadsiatky vo videu na stránke hockeyslovakia.sk. Jeho zverenci nastúpia proti víťazovi B-skupiny v Rogers Place v sobotu 2. januára o 20.30 miestneho času (v nedeľu 3. januára o 4.30 SEČ).



"Každý zranený hráč chýba tímu. Potrebujeme každého jedného, navyše Samo je náš kapitán. Ak pôjde do hry, samozrejme budeme radi. Ak nie, stále bude prínosom v tom, že povzbudí chlapcov ako to len bude možné," dodal Petrovický. Američania budú v pozícii jasných favoritov zápasu, Slováci môžu len prekvapiť. "Vieme, že majú dobré mužstvo. Ukázali to v zápasoch, ktoré sme mali možnosť vidieť. Musíme sa dobre pripraviť. Je to štvrťfinálový duel a v tejto fáze majú všetky mužstvá kvalitu. Musíme zo seba vydať všetko, nastaviť sa na zápas a zachytiť začiatok."



Po debakli s Fínskom mali slovenskí hokejisti čas pripraviť sa na kľúčový súboj na turnaji. Keďže mali na Silvestra zápasové voľno, stihli aj osláviť príchod nového roka 2021. Nie však s odbitím polnoci miestneho času, ale o osem hodín skôr. O šestnástej popoludní, ako rodiny a fanúšikovia doma na Slovensku. Zišli sa v konferenčnej miestnosti, kde si symbolicky pripili, popriali, zavinšovali a rozišli sa do izieb. "Po zápase s Fínskom sme neboli spokojní. Nedodržali sme veci, ktoré nás dovtedy na šampionáte zdobili. Myslím, že sme si to vyjasnili a sme pripravení na štvrťfinále," burcoval útočník Michal Mrázik.