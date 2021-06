Štart Killorna v 2. finále je neistý, zranil sa pri blokovaní strely

Tampa 30. júna (TASR) - Hokejistom Tampy Bay bude možno v druhom zápase finále play off NHL proti Montrealu (v noci na štvrtok o 2.00 SELČ) chýbať skúsený Alex Killorn. Krídelník druhého útoku "bleskov" nedohral prvý finálový duel pre bližšie nešpecifikované zranenie, ktoré utrpel pri blokovaní strely v druhej tretine.



"Ťažko povedať, či bude hrať. Posudzujeme jeho stav zo dňa na deň," povedal pre nhl.com tréner Lightning Jon Cooper. Killorn sa v druhej tretine vrhol do delovky Jeffa Petryho a vystrelený puk zasiahol jeho ľavú nohu. Tridsaťjedenročný útočník opustil ľad v bolestiach. Skúsil sa ešte vrátiť na tretiu tretinu, ale už to nešlo, posledných 19 minút v zápase nehral.



Killorn je člen elitnej presilovkovej formácie Lightning, hráva aj oslabenia. Pravidelne nastupuje v druhom útoku "bleskov" spoločne s Anthonym Cirellim a Stevenom Stamkosom. Ak by nemohol v druhom stretnutí hrať, Cooper dá pravdepodobne v zostave šancu obrancovi Lukeovi Schennovi a tím nastúpi s 11 útočníkmi a siedmimi zadákmi. Killorn je v prebiehajúcej vyraďovačke štvrtý najproduktívnejší hráč Tampy so 17 bodmi (8+9) v 19 vystúpeniach. Obhajca Stanleyho pohára vedie vo finálovej sérii 1:0 po tom, ako v prvom zápase zdolal Montreal aj vďaka gólu slovenského obrancu Erika Černáka 5:1.