Štart Porra a van de Vena v LM je otázny, v utorok netrénovali

Hráč Tottenhamu Dominic Solanke (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Pedrom Porrom po tom, ako strelil druhý gól proti Dortmundu počas zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund v Londýne 20. januára 2026. Foto: TASR/AP

Dvojica zadákov nastúpila vo víkendovom zápase anglickej Premier League na ihrisku Burnley (2:2), hoci Porro striedal v polčasovej prestávke.

Londýn 27. januára (TASR) - Nad štartom dvojice futbalistov Tottenhamu Hotspur Pedra Porra a Mickyho van de Vena v stredajšom dueli Ligy majstrov na pôde Eintrachtu Frankfurt visí otáznik. Obaja obrancovia vynechali utorkový tréning londýnskeho klubu, informovala agentúra DPA bez bližších podrobností.

Dvojica zadákov nastúpila vo víkendovom zápase anglickej Premier League na ihrisku Burnley (2:2), hoci Porro striedal v polčasovej prestávke. Kapitán „kohútov“ Cristian Romero absolvoval v utorok tréning napriek obavám, že sa mohol v sobotu zraniť pri oslave vyrovnávajúceho gólu z 90. minúty, keď silno kopol do reklamného panelu. Tottenham bojuje o udržanie sa v prvej osmičke tabuľky LM, ktorá bude mať istý priamy postup do osemfinále, pred záverečným 8. ligovým kolom figuruje na piatom mieste so ziskom 14 bodov.
