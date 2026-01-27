< sekcia Šport
Štart Porra a van de Vena v LM je otázny, v utorok netrénovali
Dvojica zadákov nastúpila vo víkendovom zápase anglickej Premier League na ihrisku Burnley (2:2), hoci Porro striedal v polčasovej prestávke.
Autor TASR
Londýn 27. januára (TASR) - Nad štartom dvojice futbalistov Tottenhamu Hotspur Pedra Porra a Mickyho van de Vena v stredajšom dueli Ligy majstrov na pôde Eintrachtu Frankfurt visí otáznik. Obaja obrancovia vynechali utorkový tréning londýnskeho klubu, informovala agentúra DPA bez bližších podrobností.
Dvojica zadákov nastúpila vo víkendovom zápase anglickej Premier League na ihrisku Burnley (2:2), hoci Porro striedal v polčasovej prestávke. Kapitán „kohútov“ Cristian Romero absolvoval v utorok tréning napriek obavám, že sa mohol v sobotu zraniť pri oslave vyrovnávajúceho gólu z 90. minúty, keď silno kopol do reklamného panelu. Tottenham bojuje o udržanie sa v prvej osmičke tabuľky LM, ktorá bude mať istý priamy postup do osemfinále, pred záverečným 8. ligovým kolom figuruje na piatom mieste so ziskom 14 bodov.
Dvojica zadákov nastúpila vo víkendovom zápase anglickej Premier League na ihrisku Burnley (2:2), hoci Porro striedal v polčasovej prestávke. Kapitán „kohútov“ Cristian Romero absolvoval v utorok tréning napriek obavám, že sa mohol v sobotu zraniť pri oslave vyrovnávajúceho gólu z 90. minúty, keď silno kopol do reklamného panelu. Tottenham bojuje o udržanie sa v prvej osmičke tabuľky LM, ktorá bude mať istý priamy postup do osemfinále, pred záverečným 8. ligovým kolom figuruje na piatom mieste so ziskom 14 bodov.