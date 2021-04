Štart Roland Garros posunuli o týždeň, začne sa 30. mája

Paríž 8. apríla (TASR) - Štart grandslamového tenisového turnaja Roland Garros posunuli o týždeň. Dôvodom je nárast prípadov nákazy koronavírusom vo Francúzsku. Turnaj sa tak uskutoční od 30. mája do 13. júna 2021 namiesto pôvodne plánovaného termínu 23. mája - 6. júna.



O možnom posunutí Roland Garros už v stredu večer informovala televízia Eurosport s odvolaním sa na denník L'Equipe, o deň neskôr potvrdili nový termín aj svetové agentúry po oficiálnom stanovisku Francúzskej tenisovej federácie (FFT). Podľa AFP by sa vďaka odkladu mohol uskutočniť turnaj aj za prítomnosti divákov, ak sa dovtedy vo Francúzsku uvoľnia opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19.



Vlani museli turnaj v Paríži pre pandémiu posunúť až o štyri mesiace a uskutočnil sa pred obmedzenou diváckou kulisou. Tento rok by mal vyvrcholiť iba dva týždne pred očakávaným štartom Wimbledonu (28. júna - 11. júla).



Odklad Roland Garros bude mať vplyv na kalendár ATP a WTA. Sezóna na tráve sa má začať 7. júna turnajmi v s'Hertogenboschi (WTA a ATP), Stuttgarte (ATP) a Nottinghame (WTA).