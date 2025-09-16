Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štart útočníka PSG Kvaraccheliu proti Atalante je otázny

Khvicha Kvaratskhelia z PSG (vpravo) je faulovaný Florianom Sageom z Le Havre počas futbalového zápasu francúzskej Ligue 1 medzi Paris Saint-Germain a Le Havre na štadióne Parc des Princes v Paríži v nedeľu 14. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťštyriročný Gruzínec nedávno skóroval v oboch zápasoch svojho tímu v kvalifikácii MS 2026 proti Turecku aj Bulharsku. Proti Lens odstúpil v 30. minúte.

Paríž 16. septembra (TASR) - Štart útočníka Paríža Saint-Germain Chviču Kvaraccheliu v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Atalante Bergamo (21.00 SELČ) je naďalej otázny. V utorok absolvoval individuálny tréning po tom, čo sa zranil v nedeľňajšom zápase francúzskej ligy proti Lens.

PSG ho však nezaradil do lekárskej správy klubu, takže jeho štart proti Atalante nie je vylúčený. Dvadsaťštyriročný Gruzínec nedávno skóroval v oboch zápasoch svojho tímu v kvalifikácii MS 2026 proti Turecku aj Bulharsku. Proti Lens odstúpil v 30. minúte.

Parížsky klub informoval, že Ousmane Dembele a Desire Doue, ktorí sa zranili počas reprezentačnej prestávky v zápase za Francúzsko, „pokračujú v liečbe.“ Lucas Beraldo, ktorý sa zranil proti Lens, zostáva v liečbe pre vyvrtnutý členok. Útočník Lee Kang-in, ktorý tiež odstúpil proti Lens, trénoval bez ťažkostí.
