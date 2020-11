Štart vo Svetového pohára v biatlone poznačili ďalšie pozitívne testy

Kontiolahti 26. novembra (TASR) - Sobotňajší štart nového ročníka Svetového pohára v biatlone poznačilo viacero pozitívnych prípadov na koronavírus. Už v stredu sa jeden objavil v tíme sestier Paulíny a Ivony Fialkových, ktoré sa v Štokholme pripravovali na odlet do dejiska prvého kola v Kontiolahti, v noci a vo štvrtok pribudli ďalšie priamo vo fínskom stredisku.



Medzinárodná biatlonová únia (IBU) oznámila, že pozitívne výsledky sa objavili vo výpravách Ruska, Lotyšska, Moldavska, Rumunska i Francúzska, no bližšie nešpecifikovala počet ani mená osôb. Tlačová agentúra TASS informovala, že z ruskej výpravy ide o pretekára Antona Babikova a troch členov realizačného tímu. Momentálne je celý mužský tím v izolácii na izbách, no nie je známe, koľko potrvá a či pretekári budú môcť v sobotu štartovať.



Rozhodovať o tom budú miestne zdravotnícke orgány, ktoré budú posudzovať každý prípad jednotlivo v závislosti od predchádzajúcich kontaktov a momentálnej situácie osôb, uviedla IBU. V prípade francúzskeho tímu by ale nemala byť nutná karanténa. Informovali agentúry dpa a APA.



Nová sezóna SP odštartuje v sobotu vytrvalostnými pretekmi mužov a žien, o deň neskôr sú na programe šprinty. V úvodnej časti "dvojkola" v Kontiolahti nebudú štartovať Paulína a Ivona Fialkové, v prípade, že by ďalšie testy v ich tíme boli negatívne, môžu nastúpiť na budúci týždeň na druhé kolo vo fínskom stredisku.



IBU zaviedla pred novou sezónou prísne hygienické pravidlá, v dejiskách má vlastné testovacie laboratórium a testy sú pre všetky tímy povinné každých štyri až päť dní.