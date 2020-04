Štart ženskej ligy v Bielorusku odložili, mužská súťaž pokračuje

Minsk 16. apríla (TASR) - Štart novej sezóny najvyššej ženskej futbalovej súťaže v Bielorusku odložili po tom, čo niekoľko hráčok sa dostalo do kontaktu s osobami infikovanými novým koronavírusom. Mužská futbalová liga však v krajine naďalej pokračuje.



Bieloruská ženská futbalová liga sa mala začať vo štvrtok, no tamojšia federácia ju deň pred štartom zastavila. "Niekoľko futbalistiek sa dostalo do kontaktu s možnými šíríteľmi nákazy," uviedla federácia vo svojom stanovisku, z ktorého citovala agentúra AP.



Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa hrá najvyššia mužská futbalová liga, navyše s divákmi na tribúnach. Krajina nezaviedla počas pandémie natoľko prísne opatrenia ako iné európske štáty, za čo prezident Alexander Lukašenko čelí kritike doma i v zahraničí.



Počet prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Bielorusku zvýšil v stredu na 3728. Ochoreniu COVID-19 doposiaľ podľahlo 36 ľudí.