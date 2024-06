Štartuje 48. ročník Copa America, Argentína môže napodobniť Španielsko

Program 48. ročníka Copa America:



21. júna



A-skupina:



2.00 SELČ Argentína - Kanada /Atlanta/



22. júna



A-skupina:



2.00 Peru - Čile /Arlington/



23. júna



B-skupina:



0.00 Ekvádor - Venezuela /Santa Clara/



2.00 Mexiko - Jamajka /Houston/



24. júna



C.skupina:



0.00 USA - Bolívia /Arlington/



3.00 Uruguaj - Panama /Miami Gardens/



25. júna



D-skupina:



0.00 Kolumbia - Paraguaj /Houston/



3.00 Brazília - Kostarika /Inglewood/



26. júna



A-skupina:



0.00 Peru - Kanada /Kansas City/



3.00 Čile - Argentína /East Rutherford/



27. júna



B-skupina:



0.00 Ekvádor - Jamajka /Las Vegas/



3.00 Venezuela - Mexiko /Inglewood/



28. júna



C-skupina:



0.00 Panama - USA /Atlanta/



3.00 Uruguaj - Bolívia /East Rutherford/



29. júna



D-skupina:



0.00 Kolumbia - Kostarika /Glendale/



3.00 Paraguaj - Brazília /Las Vegas/



30. júna



A-skupina



2.00 Argentína - Peru /Miami Gardens/



2.00 Kanada . Čile /Orlando/



1. júla



B-skupina:



2.00 Mexiko - Ekvádor /Glendale/



2.00 Jamajka - Venezuela /Austin/



2. júla



C-skupina:



3.00 Bolívia - Panama /Orlando/



3.00 USA - Uruguaj /Kansas City/



3. júla



D-skupina:



3.00 Brazília - Kolumbia /Santa Clara/



3.00 Kostarika - Paraguaj /Austin/



5. júla



štvrťfinále



3.00 1A - 2B /Houston/



6. júla



štvrťfinále



3.00 1B - 2A /Arlington/



7. júla



štvrťfinále



0.00 1C - 2D /Las Vegas/



3.00 1D - 2C /Glendale/



10. júla



semifinále:



2.00 1A/2B - 1B/2A /East Rutherford/



11. júla



semifinále:



2.0% 1C/2D - 1D/2C /Charlotte/



14. júla



zápas o 3. miesto:



2.00 /Charlotte/



15. júla



finále:



2.00 /Miami Gardens/

Atlanta 19. júna (TASR) - Duelom medzi obhajcom titulu Argentínou a Kanadou odštartuje v noci na piatok SELČ v Atlante 48. ročník Copa America. USA budú prestížny futbalový turnaj hostiť druhýkrát, do štvrťfinále postúpia dva najlepšia tímy zo štyroch štvorčlenných skupín. K spolufavoritom patria Brazília a Uruguaj,môže byť Kolumbia finále je na programe 15. júla o 2.00 SELČ na Hard Rock Stadium v Miami Gardens.Argentínčania s Lionelom Messim môžu napodobniť Španielsko, ktoré doposiaľ ako jediné triumfovalo na troch vrcholných futbalových podujatiach za sebou. Španielom sa to podarilo na ME 2008, MS 2010 a ME 2012. Argentína v roku 2021 zdolala vo finále kontinentálneho šampionátu Brazíliu 1:0 gólom Angela di Mariu. V decembri 2022 sa v Katare tešila zo zisku tretieho titulu majstrov sveta po úspešnom rozstrele z 11 m v dueli s Francúzskom.V A-skupine sa okrem Kanady stretne s Peru a Čile.zdôraznil pred štartom turnaja tréner Argentínčanov Lionel Scaloni. O druhé postupové miesto by sa malidva andské tímy. Výhodou Čiľanov by mohol byť fakt, že na ich lavičke sedí Ricardo Gareca, bývalý dlhoročný kouč Peruáncov.V B-skupine sa predstavia Mexiko, Ekvádor, Venezuela a Jamajka. Favoritom C-skupiny bude Uruguaj, ktorý si zmeria sily s domácimi Američanmi, Panamou a Bolíviou. "Urus" sú s 15 titulmi v historickej tabuľke na prvom mieste spoločne s Argentínou. Lídrom ofenzívy tímu renomovaného trénera Marcela Bielsu by mal byť Darwin Nunez z FC Liverpool. Už piatykrát bude štartovať na turnaji Luis Suarez, ktorý bol aj pri doposiaľ poslednom prvenstve v roku 2011.V déčku budú hlavnými ašpirantmi na postup Brazília s Kolumbiou, ďalšími účastníkmi skupiny sú Paraguaj a Kostarika. Brazílčania sa budú usilovať získať jubilejný desiaty kontinentálny titul. K splneniu cieľa by im mal pomôcť aj talentovaný Endrick, ktorý sa v lete stane klubovým spoluhráčom svojich krajanov Viniciusa Juniora a Rodryga v Reale Madrid. Kolumbijčania vo svojom strede s Luisom Diazom ťahajú 23-zápasovú sériu bez prehry a dobrú formu potvrdili aj v príprave, keď zdolali USA presvedčivo 5:1.Endrick v marci rozhodol o víťazstve Brazília v prípravnom zápase proti Anglicku vo Wembley. Ve veku 17 rokov a 246 dní sa stal najmladším strelcom "kanárikov" od Ronalda. Presadil sa aj v ďalšom dueli proti Španielsku a mnohí o ňom začali hovoriť ako o možnom nástupcovi Pelého.upozornil tréner Brazílčanov Dorival Junior.