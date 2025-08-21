Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Šport

Štartuje 63. ročník Bundesligy aj so Slovákom, obhajcom je Bayern

.
Hráči Bayernu a Harry Kane (uprostred) oslavujú s trofejou po ich víťazstve vo finále zápasu Nemeckého superpohára VfB Stuttgart - Bayern Mníchov v Stuttgarte 16. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Vincent Kompany, ktorý získal s tímom 33. titul a Bavori tak prekonali vlastný rekord.

Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Na štarte 63. ročníka nemeckej futbalovej Bundesligy figuruje na súpiskách klubov aj jeden slovenský obranca. Denis Vavro sa po ročnom hosťovaní z FC Kodaň stal kmeňovým hráčom Wolfsburgu, aktuálne ho však čaká operácia v dôsledku vážneho svalového zranenia. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Beyern Mníchov.

Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Vincent Kompany, ktorý získal s tímom 33. titul a Bavori tak prekonali vlastný rekord. V kádri popredného európskeho tímu skončilo po sezóne 2024/25 niekoľko hráčov vrátane útočníka Thomasa Müllera. Tridsaťpäťročnému útočníkovi, ktorý prišiel do klubu v roku 2000, neponúkol Bayern novú zmluvu a zamieril k zámorským Vancouver Whitecaps.

Bayern v uplynulej sezóne nebol po 12 rokoch v pozícii obhajcu, keďže v ročníku 2023/24 získal premiérový titul Bayer Leverkusen. Tohtoročný zisk nemeckého titulu bol historicky prvou trofejou pre najlepšieho strelca Bavorov Harryho Kanea, ktorý si pripísal 26 presných zásahov. Z 34 duelov prehral Bayern len dva, ďalších 14 bodov stratil na remízach a triumfoval o 13 bodov pred Leverkusenom. Titul si zaistil tri duely pred koncom, remízou 3:3 na pôde Lipska.

Okrem Vavra bude mať Slovensko svoju stopu aj v trénerskom štábe v FC St. Pauli. Päťdesiatdvaročný Peter Németh v ňom pôsobí ako jeden z asistentov hlavného trénera Alexandra Blessina. Dvadsaťdeväťročný stopér Vavro, ktorý patrí medzi opory slovenskej reprezentácie, utrpel zranenie počas zápasu 1. kola Nemeckého pohára na pôde piatoligového SV Hemelingen (9:0) a striedal už v 10. minúte. V najbližších dňoch ho čaká operácia, ktorá ho vyradí na neurčitý čas. „VfL Wolfsburg bude bez obrancu Denisa Vavra až do odvolania. Slovák utrpel vážne svalové zranenie v oblasti priťahovača počas víťazného zápasu prvého kola DFB Cupu proti SV Hemelingen a v najbližších dňoch podstúpi operáciu. Denisovi prajeme všetko najlepšie a skoré uzdravenie,“ uviedol na svojom oficiálnom webe VfL, ktorý obsadil v uplynulej sezóne 11. miesto.

Uplynulá sezóna nevyšla z popredných tímov RB Lipsko, ktoré sa v Bundeslige umiestnilo až na 7. priečke a o jeden bod mu ušla miestenka v európskych súťažiach. Pre klub, ktorý vznikol v roku 2009 a v priebehu siedmich rokov sa prebojoval z piatej ligy do najvyššej nemeckej súťaže, je to najhorší bundesligový výsledok. V lete zaujal na prestupovom trhu, keď získal od anglického Manchestru United 76,5 milióna eur za 22-ročného slovinského útočníka Benjamina Šeška.

V letných prestupových transakciách zaujal najviac odchod stredopoliara Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu v hodnote 125 miliónov libier. Do rovnakého klubu išiel z Frankfurtu aj útočník Hugo Ekitike (95 miliónov €). Tretím najdrahším transferom bol spomínaný Šeško, nasledoval krídelník Luis Diaz (70 miliónov €), čo bol zároveň najdrahší letný príchod do Bundesligy. Kolumbijčan prišiel z Liverpoolu do Bayernu Mníchov.

Sezóna 2024/25 odštartuje piatkovým zápasom Bayern Mníchov - RB Lipsko a vyvrcholí záverečným kolom 25. mája 2026. Zimná prestávka potrvá od 21. decembra do 9. januára. Tradične sa hrá systém s 18 účastníkmi každý s každým doma - vonku. Prvé štyri tímy sa kvalifikujú do Ligy majstrov, piate mužstvo konečnej tabuľky sa predstaví v Európskej lige a šiesty tím v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Z Bundesligy vypadnú dvaja najslabší a tím na 16. mieste bude hrať baráž. V tej tohtoročnej sa tesne udržal v súťaži Heidenheim, ktorý remizoval doma s Elversbergom 2:2 a na jeho pôde triumfoval 2:1. Sársky tím založený v roku 1907 zažil v sezóne 2023/24 premiérovú sezónu v druhej lige a postup do najvyššej súťaže by bol senzáciou.

V Bundeslige sa tento rok naopak neudržal VfL Bochum so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom a po roku zostúpil aj Holstein Kiel. Nahradili ich 1. FC Kolín, ktorý sa vrátil po sezóne v nižšej súťaži a Hamburger SV. Šesťnásobný majster kraľoval začiatkom 80. rokov Bundeslige a naposledy z nej vypadol v ročníku 2017/18. Zaujímavosťou je, že Hamburg bude mať dvojnásobné zastúpenie v súťaži premiérovo po 14 rokoch, keďže v nej pôsobí aj St. Pauli.

program 1. kola Bundesligy 2025/2026:

piatok 22. augusta:

20.30 Bayern Mníchov - RB Lipsko

sobota 23. augusta:

15.30 Union Berlín - VfB Stuttgart

15.30 Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim

15.30 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg

15.30 SC Freiburg - FC Augsburg

15.30 Eintracht Frankfurt - Werder Brémy

18.30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund

nedeľa 24. augusta:

15.30 FSV Mainz - 1. FC Kolín

17.30 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV

Zoznam majstrov najvyššej nemeckej futbalovej súťaže (v zátvorke počet titulov od založenia Bundesligy v sezóne 1963/64):

Bayern Mníchov - 33 titulov (32)

1. FC Norimberg - 9 (1)

Borussia Dortmund - 8 (5)

Schalke 04 Gelsenkirchen - 7 (0)

Hamburger SV - 6 (3)

VfB Stuttgart - 5 (3)

Borussia Mönchengladbach - 5 (5)

Werder Brémy - 4 (4)

1. FC Kaiserslautern - 4 (2)

1. FC Kolín nad Rýnom - 3 (2)

Lokomotive Lipsko - 3

Greuther Fürth - 3

Hertha Berlín - 2

Viktoria 1889 Berlín - 2

SC Drážďany - 2

Hannover 96 - 2

Blau-Weiss 90 Berlín - 1

Eintracht Braunschweig - 1 (1)

Fortuna Düsseldorf - 1

RW Essen - 1

Eintracht Frankfurt - 1

FV Karlsruhe - 1

SC Karlsruhe - 1

Holstein Kiel - 1

Bayer Leverkusen - 1 (1)

VfR Mannheim - 1

1860 Mníchov - 1 (1)

Rapid Viedeň - 1

VfL Wolfsburg - 1 (1)
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti