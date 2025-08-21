< sekcia Šport
Štartuje 63. ročník Bundesligy aj so Slovákom, obhajcom je Bayern
Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Vincent Kompany, ktorý získal s tímom 33. titul a Bavori tak prekonali vlastný rekord.
Autor TASR
Berlín 21. augusta (TASR) - Na štarte 63. ročníka nemeckej futbalovej Bundesligy figuruje na súpiskách klubov aj jeden slovenský obranca. Denis Vavro sa po ročnom hosťovaní z FC Kodaň stal kmeňovým hráčom Wolfsburgu, aktuálne ho však čaká operácia v dôsledku vážneho svalového zranenia. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Beyern Mníchov.
Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Vincent Kompany, ktorý získal s tímom 33. titul a Bavori tak prekonali vlastný rekord. V kádri popredného európskeho tímu skončilo po sezóne 2024/25 niekoľko hráčov vrátane útočníka Thomasa Müllera. Tridsaťpäťročnému útočníkovi, ktorý prišiel do klubu v roku 2000, neponúkol Bayern novú zmluvu a zamieril k zámorským Vancouver Whitecaps.
Bayern v uplynulej sezóne nebol po 12 rokoch v pozícii obhajcu, keďže v ročníku 2023/24 získal premiérový titul Bayer Leverkusen. Tohtoročný zisk nemeckého titulu bol historicky prvou trofejou pre najlepšieho strelca Bavorov Harryho Kanea, ktorý si pripísal 26 presných zásahov. Z 34 duelov prehral Bayern len dva, ďalších 14 bodov stratil na remízach a triumfoval o 13 bodov pred Leverkusenom. Titul si zaistil tri duely pred koncom, remízou 3:3 na pôde Lipska.
Okrem Vavra bude mať Slovensko svoju stopu aj v trénerskom štábe v FC St. Pauli. Päťdesiatdvaročný Peter Németh v ňom pôsobí ako jeden z asistentov hlavného trénera Alexandra Blessina. Dvadsaťdeväťročný stopér Vavro, ktorý patrí medzi opory slovenskej reprezentácie, utrpel zranenie počas zápasu 1. kola Nemeckého pohára na pôde piatoligového SV Hemelingen (9:0) a striedal už v 10. minúte. V najbližších dňoch ho čaká operácia, ktorá ho vyradí na neurčitý čas. „VfL Wolfsburg bude bez obrancu Denisa Vavra až do odvolania. Slovák utrpel vážne svalové zranenie v oblasti priťahovača počas víťazného zápasu prvého kola DFB Cupu proti SV Hemelingen a v najbližších dňoch podstúpi operáciu. Denisovi prajeme všetko najlepšie a skoré uzdravenie,“ uviedol na svojom oficiálnom webe VfL, ktorý obsadil v uplynulej sezóne 11. miesto.
Uplynulá sezóna nevyšla z popredných tímov RB Lipsko, ktoré sa v Bundeslige umiestnilo až na 7. priečke a o jeden bod mu ušla miestenka v európskych súťažiach. Pre klub, ktorý vznikol v roku 2009 a v priebehu siedmich rokov sa prebojoval z piatej ligy do najvyššej nemeckej súťaže, je to najhorší bundesligový výsledok. V lete zaujal na prestupovom trhu, keď získal od anglického Manchestru United 76,5 milióna eur za 22-ročného slovinského útočníka Benjamina Šeška.
V letných prestupových transakciách zaujal najviac odchod stredopoliara Floriana Wirtza z Bayeru Leverkusen do Liverpoolu v hodnote 125 miliónov libier. Do rovnakého klubu išiel z Frankfurtu aj útočník Hugo Ekitike (95 miliónov €). Tretím najdrahším transferom bol spomínaný Šeško, nasledoval krídelník Luis Diaz (70 miliónov €), čo bol zároveň najdrahší letný príchod do Bundesligy. Kolumbijčan prišiel z Liverpoolu do Bayernu Mníchov.
Sezóna 2024/25 odštartuje piatkovým zápasom Bayern Mníchov - RB Lipsko a vyvrcholí záverečným kolom 25. mája 2026. Zimná prestávka potrvá od 21. decembra do 9. januára. Tradične sa hrá systém s 18 účastníkmi každý s každým doma - vonku. Prvé štyri tímy sa kvalifikujú do Ligy majstrov, piate mužstvo konečnej tabuľky sa predstaví v Európskej lige a šiesty tím v kvalifikácii Konferenčnej ligy. Z Bundesligy vypadnú dvaja najslabší a tím na 16. mieste bude hrať baráž. V tej tohtoročnej sa tesne udržal v súťaži Heidenheim, ktorý remizoval doma s Elversbergom 2:2 a na jeho pôde triumfoval 2:1. Sársky tím založený v roku 1907 zažil v sezóne 2023/24 premiérovú sezónu v druhej lige a postup do najvyššej súťaže by bol senzáciou.
V Bundeslige sa tento rok naopak neudržal VfL Bochum so slovenským stredopoliarom Matúšom Berom a po roku zostúpil aj Holstein Kiel. Nahradili ich 1. FC Kolín, ktorý sa vrátil po sezóne v nižšej súťaži a Hamburger SV. Šesťnásobný majster kraľoval začiatkom 80. rokov Bundeslige a naposledy z nej vypadol v ročníku 2017/18. Zaujímavosťou je, že Hamburg bude mať dvojnásobné zastúpenie v súťaži premiérovo po 14 rokoch, keďže v nej pôsobí aj St. Pauli.
program 1. kola Bundesligy 2025/2026:
piatok 22. augusta:
20.30 Bayern Mníchov - RB Lipsko
sobota 23. augusta:
15.30 Union Berlín - VfB Stuttgart
15.30 Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim
15.30 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg
15.30 SC Freiburg - FC Augsburg
15.30 Eintracht Frankfurt - Werder Brémy
18.30 FC St. Pauli - Borussia Dortmund
nedeľa 24. augusta:
15.30 FSV Mainz - 1. FC Kolín
17.30 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV
Zoznam majstrov najvyššej nemeckej futbalovej súťaže (v zátvorke počet titulov od založenia Bundesligy v sezóne 1963/64):
Bayern Mníchov - 33 titulov (32)
1. FC Norimberg - 9 (1)
Borussia Dortmund - 8 (5)
Schalke 04 Gelsenkirchen - 7 (0)
Hamburger SV - 6 (3)
VfB Stuttgart - 5 (3)
Borussia Mönchengladbach - 5 (5)
Werder Brémy - 4 (4)
1. FC Kaiserslautern - 4 (2)
1. FC Kolín nad Rýnom - 3 (2)
Lokomotive Lipsko - 3
Greuther Fürth - 3
Hertha Berlín - 2
Viktoria 1889 Berlín - 2
SC Drážďany - 2
Hannover 96 - 2
Blau-Weiss 90 Berlín - 1
Eintracht Braunschweig - 1 (1)
Fortuna Düsseldorf - 1
RW Essen - 1
Eintracht Frankfurt - 1
FV Karlsruhe - 1
SC Karlsruhe - 1
Holstein Kiel - 1
Bayer Leverkusen - 1 (1)
VfR Mannheim - 1
1860 Mníchov - 1 (1)
Rapid Viedeň - 1
VfL Wolfsburg - 1 (1)
