Štartuje 73. ročník Turné štyroch mostíkov, favorit je Paschke

Program 73. ročníka Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach:



sobota 28. decembra: 16.30 kvalifikácia v Oberstdorfe



nedeľa 29. decembra: 16.30 hlavná súťaž v Oberstdorfe



utorok 31. decembra: 13.30 kvalifikácia v Garmisch-Partenkirchene



streda 1. januára: 14.00 hlavná súťaž v Garmisch-Partenkirchene



piatok 3. januára: 13.30 kvalifikácia v Innsbrucku



sobota 4. januára: 13.30 hlavná súťaž v Innsbrucku



nedeľa 5. januára: 16.30 kvalifikácia v Bischofshofene



pondelok 6. januára: 16.30 hlavná súťaž v Bischofshofene







Prehľad doterajších víťazov Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach:



1953 Sepp Bradl (Rak.)



1953/54 Olav Björnstad (Nór.)



1954/55 Torbjörn Ruste (Nór.)



1955/56 Nikolaj Kamenskij (ZSSR)



1956/57 Pentti Uotinen (Fín.)



1957/58 Helmut Recknagel (NDR)



1958/59 Helmut Recknagel (NDR)



1959/60 Max Bolkart (NSR)



1960/61 Helmut Recknagel (NDR)



1961/62 Eino Kirjönen (Fín.)



1962/63 Toralf Engan (Nór.)



1963/64 Veikko Kankkonen (Fín.)



1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Nór.)



1965/66 Veikko Kankkonen (Fín.)



1966/67 Björn Wirkola (Nór.)



1967/68 Björn Wirkola (Nór.)



1968/69 Björn Wirkola (Nór.)



1969/70 Horst Queck (NDR)



1970/71 Jiří Raška (ČSSR)



1971/72 Ingolf Mork (Nór.)



1972/73 Rainer Schmidt (NDR)



1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NDR)



1974/75 Willi Pürstl (Rak.)



1975/76 Jochen Danneberg (NDR)



1976/77 Jochen Danneberg (NDR)



1977/78 Kari Ylantilla (Fín.)



1978/79 Pentti Kokkonen (Fín.)



1979/80 Hubert Neuper (Rak.)



1980/81 Hubert Neuper (Rak.)



1981/82 Manfred Deckert (NDR)



1982/83 Matti Nykänen (Fín.)



1983/84 Jens Weissflog (NDR)



1984/85 Jens Weissflog (NDR)



1985/86 Ernst Vettori (Rak.)



1986/87 Ernst Vettori (Rak.)



1987/88 Matti Nykänen (Fín.)



1988/89 Risto Laakonen (Fín.)



1989/90 Dieter Thoma (NSR)



1990/91 Jens Weissflog (Nem.)



1991/92 Toni Nieminen (Fín.)



1992/93 Andreas Goldberger (Rak.)



1993/94 Espen Bredesen (Nór.)



1994/95 Andreas Goldberger (Rak.)



1995/96 Jens Weissflog (Nem.)



1996/97 Primož Peterka (Slovin.)



1997/98 Kacujoši Funaki (Jap.)



1998/99 Janne Ahonen (Fín.)



1999/2000 Andreas Widhölzl (Rak.)



2000/01 Adam Malysz (Poľ.)



2001/02 Sven Hannawald (Nem.)



2002/03 Janne Ahonen (Fín.)



2003/04 Sigurd Pettersen (Nór.)



2004/05 Janne Ahonen (Fín.)



2005/06 Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)



2006/07 Anders Jacobsen (Nór.)



2007/08 Janne Ahonen (Fín.)



2008/09 Wolfgang Loitzl (Rak.)



2009/10 Andreas Kofler (Rak.)



2010/11 Thomas Morgenstern (Rak.)



2011/12 Gregor Schlierenzauer (Rak.)



2012/13 Gregor Schlierenzauer (Rak.)



2013/14 Thomas Diethart (Rak.)



2014/15 Stefan Kraft (Rak.)



2015/16 Peter Prevc (Slovin.)



2016/17 Kamil Stoch (Poľ.)



2017/18 Kamil Stoch (Poľ.)



2018/19 Rjoju Kobajaši (Jap.)



2019/20 Dawid Kubacki (Poľ.)



2020/21 Kamil Stoch (Poľ.)



2021/22 Rjoju Kobajaši (Jap.)



2022/23 Halvor Egner Granerud (Nór.)



2023/24: Rjoju Kobajaši (Jap.)

Oberstdorf 27. decembra (TASR) - Sobotňajšou kvalifikáciou v nemeckom Oberstdorfe bez slovenskej účasti odštartuje 73. ročník Turné štyroch mostíkov. Prvenstvo obhajuje japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši, najväčší favorit na zisk sošky Zlatého orla je však Nemec Pius Paschke.Líder celkového poradia Svetového pohára vyhral v tejto sezóne päť podujatí prestížneho seriálu. Nemecko čaká na celkový triumf na Turné od sezóny 2001/2002, keď Sven Hannawald vyhral všetky štyri súťaže a zaknihoval Grand Slam. "" uviedol Paschke pre agentúru DPA.Jeho najväčšími konkurentmi by mali byť Rakúšania Stefan Kraft, Daniel Tschofenig a Jan Hörl. Obhajca veľkého glóbusu Kraft vyhral Turné v roku 2015, teraz môže ukončiť rakúske "suchoty". "zdôraznil Kraft.Medzi ašpirantov na prvenstvo patria aj Slovinec Anže Lanišek, Nór Johann Andre Forfang či Švajčiar Gregor Deschwanden. Ďalší Helvét Simon Ammann sa predstaví na Turné už 26-krát. Štyridsaťtriročný veterán získal počas svojej kariéry štyrikrát zlato na zimných olympijských hrách a raz titul svetového šampióna, no triumf na Turné mu v zbierke chýba. Jeho najlepším výsledkom z podujatia je celkové druhé miesto v rokoch 2009 a 2011.V 1. kole sa na Turné skáče k.o. systémom. Na základe výsledkov kvalifikácie sa vytvorí 25 dvojíc a víťazi duelov postúpia do 2. kola. Medzi elitnou tridsiatkou ich doplnia piati najlepší "lucki loseri". Po ouvertúre na Schattenbergu sa kolotoč presunie do Garmisch-Partenkirchenu, kde je na programe tradičná novoročná súťaž. Prvou rakúskou zastávkou bude 4. januára innsbrucký Bergisel. Turné vyvrcholí 6. januára v Bischofshofene..