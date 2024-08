Štartuje Bundesliga aj so Slovákmi, titul obhajuje Leverkusen

Berlín 22. augusta (TASR) - Na štarte 62. ročníka nemeckej futbalovej Bundesligy figurujú na súpiskách klubov aj dvaja slovenskí stredopoliari. Matúš Bero si v drese Bochumu netúži zopakovať baráž z minulej sezóny, v ktorej nastúpil do 26 duelov. László Bénes našiel v Unione Berlín novú výzvu a po letnom príchode z Hamburgu by rád nadviazal na vlaňajších 13 gólov v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V pozícii obhajcu bundesligového titulu vstúpi do novej sezóny Bayer Leverkusen.



Úradujúceho majstra naďalej povedie tréner Xabi Alonso, ktorý tím doviedol k historickému titulu. V bráne sa bude opäť spoliehať na bratislavského rodáka Lukáša Hradeckého, ktorý reprezentuje Fínsko. V kádri Leverkusenu skončilo po sezóne 2023/2024 niekoľko hráčov vrátane českého ofenzívneho stredopoliara Adama Hložeka. Ten sa stal najdrahšou posilou v histórii Hoffenheimu, ktorý za neho zaplatil 18 miliónov eur.



Leverkusen vlani narušil hegemóniu Bayernu Mníchov, ktorý získal predchádzajúcich jedenásť titulov. "Farmaceuti" doteraz držali nelichotivý prívlastok najúspešnejšieho tímu nemeckej histórie, ktorý nikdy majstrovský titul nezískal. Bayer Leverkusen sa stal prvým tímom v histórii najvyššej nemeckej súťaže, ktorý v celom ligovom ročníku ani raz neokúsil trpkosť prehry.



Okrem Bera, Bénesa či Hradeckého bude mať Slovensko svoju stopu a aj v trénerskom štábe v tíme nováčika súťaže FC St. Pauli. Päťdesiatjedenročný Peter Németh v ňom pôsobí ako jeden z asistentov hlavného trénera Alexandra Blessina.



Uplynulá sezón nevyšla Bayernu Mníchov, ktorý sa v Bundeslige umiestnil až na 3. priečke s 18-bodovou stratou na Leverkusen. Do nastávajúcej sezóny vstúpi s novým trénerom Vincentom Kompanym, ktorý podpísal trojročnú zmluvu. Pre 38-ročného Belgičana to bude prvá trénerská skúsenosť v Bundeslige, do ktorej prišiel po tom, ako s Burnley najskôr vybojoval postup do Premier League, no následne z nej vypadol.



V letných prestupových transakciách zaujal aj odchod stredopoliara Christopha Kramera z Mönchengladbachu. Vedenie klubu sa rozhodlo ukončiť zmluvu s majstrom sveta z roku 2014, ktorá pôvodne platila do konca sezóny 2024/2025.



Sezóna 2024/2025 odštartuje piatkovým zápasom Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen a vyvrcholí záverečným kolom 17. mája 2025. Zimná prestávka potrvá od 22. decembra do 10. januára. Tradične sa hrá systém s 18 účastníkmi každý s každým doma - vonku. Prvé štyri tímy sa kvalifikujú do Ligy majstrov, piate mužstvo konečnej tabuľky sa predstaví v Európskej lige a šiesty tím v Európskej konferenčnej lige. Z Bundesligy vypadnú dva najslabšie tímy a tím na 16. mieste bude hrať baráž. Tá vlani priniesla atraktívnu drámu, keď Düsseldorf najskôr zvíťazil na ihrisku Bochumu 3:0, no následne rovnakým skóre prehral a o zotrvaní bundesligistu rozhodol jedenástkový rozstrel.



Okrem spomínaného St. Pauli sa do najvyššej nemeckej súťaže prebojoval aj Holstein Kiel, ktorý sa stane 58. tímom v histórii Bundesligy. Po sezóne 2023/2024 z nej vypadli 1. FC Kolín a Darmstadt.



program 1. kola Bundesligy 2024/2025:



piatok 23. augusta:



Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen /20.30/



sobota 24. augusta:



FC Augsburg - Werder Brémy /15.30/

SC Freiburg - VfB Stuttgart /15.30/

TSG Hoffenheim - Holstein Kiel /15.30/

Mainz 05 - Union Berlín /15.30/

RB Lipsko - VfL Bochum /15.30/

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt /18.30/



nedeľa, 25. augusta:



VfL Wolfsburg - Bayern Mníchov /15.30/

St. Pauli - 1. FC Heidenheim /17.30/



Zoznam majstrov najvyššej nemeckej futbalovej súťaže (v zátvorke počet titulov od založenia Bundesligy v sezóne 1963/64):



Bayern Mníchov - 33 titulov (32)



1. FC Norimberg - 9 (1)



Borussia Dortmund - 8 (5)



Schalke 04 Gelsenkirchen - 7 (0)



Hamburger SV - 6 (3)



VfB Stuttgart - 5 (3)



Borussia Mönchengladbach - 5 (5)



Werder Brémy - 4 (4)



1. FC Kaiserslautern - 4 (2)



1. FC Kolín nad Rýnom - 3 (2)



Lokomotive Lipsko - 3



Greuther Fürth - 3



Hertha Berlín - 2



Viktoria 1889 Berlín - 2



SC Drážďany - 2



Hannover 96 - 2



Blau-Weiss 90 Berlín - 1



Eintracht Braunschweig - 1 (1)



Fortuna Düsseldorf - 1



RW Essen - 1



Eintracht Frankfurt - 1



FV Karlsruhe - 1



SC Karlsruhe - 1



Holstein Kiel - 1



Bayer Leverkusen - 1 (1)



VfR Mannheim - 1



1860 Mníchov - 1 (1)



Rapid Viedeň - 1



VfL Wolfsburg - 1 (1)