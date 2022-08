Štartuje ďalšia kapitola rivality Realu a Barcelony, v hre aj Slováci

Madrid 11. augusta (TASR) - Súbojom Osasuny proti FC Sevilla odštartuje v piatok nová sezóna španielskej futbalovej La Ligy, ktorá opäť oživí tradičnú rivalitu obhajcu titulu Realu Madrid a jeho katalánskeho konkurenta FC Barcelona. V hre budú aj traja slovenskí legionári - brankár Dominik Greif a obranca Martin Valjent v RCD Mallorca i stredopoliar Martin Šviderský v tíme nováčika UD Almeria.



Real Madrid nenašiel v uplynulom ročníku zdatného protivníka a ligu vyhral s výrazným 13-bodovým náskokom pred Barcelonou, ktorej nevyšiel vstup so súťaže a zlepšenie prišlo až po novembrovom nástupe Xaviho na trénerský post. Real v lete udržal kostru tímu na čele s topkanonierom Karimom Benzemom i dispečerom Lukom Modričom, káder opustili Gareth Bale (Los Angeles FC), Isco (FC Sevilla) i dlhoročný kapitán Marcelo. Do mužstva kouča Carla Ancelottiho pribudli talentovaný francúzsky stredopoliar Aurelien Tchouameni z Monaka i nemecký obranca Antonio Rüdiger z Chelsea. Real vlani okrem domácej ligy triumfoval aj v Lige majstrov a do nového ročníka vstúpil v stredu víťazstvom v Superpohári UEFA nad Frankfurtom 2:0.



Barcelona sa topí vo finančných problémoch s dlhmi vo výške asi 1,35 miliardy eur, napriek tomu dokázala v transferovom okne minúť viac ako 150 miliónov a získať výrazné posily, ktoré ešte podliehajú schváleniu zo strany vedenia súťaže. Najjagavejšou je útočník Robert Lewandowski, ktorý si "vynútil" prestup z mníchovského Bayernu. Okrem neho sú ďalšími prírastkami Raphinha z Leedsu United, Franck Kessie z AC Miláno, Jules Kounde z FC Sevilla i Andreas Christensen z londýnskej Chelsea. "Máme veľmi dobrý káder, mám z neho dobrý pocit. V tejto sezóne však musíme byť vo výkonoch konzistentnejší ako v tej predchádzajúcej a potom môžeme myslieť na zisk trofejí. Chceme hrať atraktívny futbal," vyjadril sa Xavi pred svojou prvou plnou sezónou pri kormidle Kataláncov. Barcelona naposledy oslavovala domáci titul v roku 2019.



Atletico Madrid sa už v novom ročníku nebude môcť spoliehať na služby kanoniera Luisa Suareza, ktorý zamieril naspäť do Uruguaja. Na hrote by ho mal nahradiť Alvaro Morata po skončení svojho hosťovania v Juventuse Turín. Do kádra pribudli aj Axel Witsel z Borussie Dortmund a argentínsky reprezentačný obranca Nahuel Molina z Udinese. Trikrát za sebou skončila na štvrtej priečke v tabuľke najvyššej súťaže Sevilla a to aj teraz je to minimálny cieľ andalúzskeho tímu, povzbudeného príchodom Isca. V tíme však skončili obrancovia Jules Kounde (Barcelona) i Diego Carlos (Aston Villa).



Po siedmich rokoch sa do La Ligy vrátila saudským kapitálom dotovaná Almeria, ktorá v lete získala z Manchestru United 19-ročného talentovaného Slováka Martina Šviderského. Almeriu čaká ostrý štart v nedeľu večer, keď doma hostí v prvom kole obhajcu Real Madrid. Ďalšími nováčikmi sú Valladolid a Girona, z najvyššej súťaže vypadli nižšie Granada, Levante a Alaves.