Štartuje ďalšia sezóna v očakávaní súboja Vlhová - Shiffrinová

Sölden 20. októbra (TASR) - Tradičnou ľadovcovou ouvertúrou v Söldene odštartuje cez víkend nová sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Dve najväčšie ašpirantky na celkové prvenstvo sú opäť Slovenka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá obhajuje veľký glóbus z predchádzajúceho ročníka. V úvodnom obrovskom slalome bude mať Slovensko zastúpenie aj medzi mužmi v osobách bratov Adama a Andreasa Žampovcov.



Shiffrinová prežila v uplynulej zime olympijské sklamanie, vynahradila si ho však štvrtým celkovým triumfom v prestížnom seriáli (2017, 2018, 2019, 2022). V konečnom poradí predstihla Vlhovú o 184 bodov a zabránila jej v obhajobe trofeje, Slovenka však suverénne triumfovala v hodnotení slalomu. V tejto sezóne čaká na lyžiarky 42 individuálnych súťaží, po jedenásť slalomov i zjazdov, desať "obrákov", deväť super-G a jedna paralelka. Vo februári sú na programe majstrovstvá sveta vo Francúzsku.



Dvadsaťsedemročná Američanka neplánuje absolvovať všetky preteky. Podľa agentúry AP ešte nikdy v kariére v jednom ročníku SP neštartovala vo viac ako 26 súťažiach, čo sa teraz môže zmeniť: "Zrejme nebudem štartovať všade, no chcem sa o čosi viac zamerať na super-G a samozrejme, odjazdím všetky slalomy a obrovské slalomy. Zjazd je časovo náročnejší na prípravu, takže limituje možnosti na tréning ďalších disciplín. Vyberieme si, ktoré zjazdy budú v našich silách. Veľmi rada jazdím super-G, za predpokladu, že v slalome a obrovskom slalome budem na požadovanej úrovni, môžeme to skúšať."



Shiffrinová sa tréningu zjazdu venovala na jar, na septembrovom sústredení v Čile sa zamerala na super-G a technické disciplíny. "Bol to vydarený kemp, cítila som sa dobre fyzicky aj na lyžiach. Som nedočkavá otestovať výsledky nášho tréningu na súťažných svahoch," povedala Američanka a prvú možnosť bude mať už v sobotu (10.00/13.05). Do Söldenu cestovala so 74 víťazstvami na podujatiach SP, o osem viac má na konte jej krajanka Lindsey Vonnová, o dvanásť viac slávil Švéd Ingemar Stenmark. Shiffrinová si sedem triumfov pripísala v rýchlostných disciplínach, štyrikrát bola najrýchlejšie v super-G a trikrát v zjazde, v ktorom zvíťazila aj na finálovom podujatí minulej sezóny.



Jej súperenie s Vlhovou očakáva aj šéftréner rakúskeho ženského tímu Thomas Trinker, ktorý však verí, že veľkým rivalkám dokáže konkurovať predovšetkým Katharina Liensbergerová. Víťazke malého glóbusu za slalom z roku 2021 a úradujúcej majsterke sveta v tejto disciplíne bude pomáhať aj Talian Livio Magoni. Liensbergerová chcela špeciálnu starostlivosť a tú jej má poskytnúť práve bývalý úspešný kouč Vlhovej. "Shiffrinová, Vlhová, tento súboj sa dá čakať. Zázraky sa nedejú, aj keď len zriedkavo. Raz za čas sa niekto z ničoho nič objaví. Niektoré dievčatá majú potenciál, dúfam, že aj my," uviedol Trinker pre agentúru APA.



Muži sa na ľadovci Rettenbach predstavia v nedeľu (10.00/13.00). Bratia Žampovci sa v lete zúčastnili na Austrálsko-novozélandskom pohári v konkurencii nórskych či amerických pretekárov. "Pred novou sezónou sa cítim fajn, som hlavne rád, že chrbát drží, za čo vďačím všetkým lekárom a fyzioterapeutom. Mali sme super sparring s nórskym tímom aj s Američanmi. Konkurencia je ešte vyššia ako vlani a mužský Svetový pohár bude absolútne vyrovnaný. Na novú sezónu sa veľmi teším a verím, že jazdy z tréningov prenesiem aj do SP. Takisto sa teším aj na MS - jednak je to top lyžiarske stredisko sveta a tiež si myslím, že organizátori urobia všetko pre to, aby boli tieto majstrovstvá špeciálne," povedal Adam Žampa.



Pred úvodným podujatím je motivovaný aj mladší Andreas, ktorý si vybojoval na Austrálsko-novozélandskom pohári jeden triumf: "Pred sezónou sa cítim v dobrej forme. Som naozaj spokojný s prípravou. S bratmi sme spolu intenzívne trénovali najprv vo Vysokých Tatrách a po presune na Nový Zéland sa mi podarilo vyhrať preteky a vylepšiť si štartovacie číslo pred prvými pretekmi SP. Cieľ je takto pokračovať, hneď zabodovať v rakúskom Söldene a získať tam prvé body."



Z organizátorského hľadiska môžu sezónu ovplyvniť zvýšené ceny energií. Snežné delá a reflektory sú súčasť podujatí, takmer žiadne preteky sa nezaobídu bez umelého zasnežovania a zlá viditeľnosť občas núti aj počas denných pretekov osvetľovať zjazdovky ostrými svetlometmi. Na pozadí explodujúcich cien elektriny a plynu hrozia organizátorom obrovské náklady. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) je tým znepokojená a chce zabrániť rušeniu súťaží. FIS preto apelovala na zodpovedných, aby znížili používanie reflektorov na minimum. Skrátenie doby svietenia či zníženie výkonu sú spôsoby, ako ušetriť energiu. Generálny sekretár FIS Michel Vion však pripustil, že zrušeniu niektorých pretekov sa nebude dať vyhnúť. Do centra pozornosti sa tak dostali najmä nočné slalomy. "Momentálne nemáme žiadny plán B," dodal Vion.