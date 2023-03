ŠTARTUJE PLAY OFF TEL: Zvolen a Banská Bystrica v pozícii favoritov

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Zvolena: 2:1, 3:4 (v), 6:3, 6:3 (v)



Zvolen - Nové Zámky v play off: 2020/2021, štvrťfinále: 4:0 na zápasy



Kompletný program štvrťfinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, streda 15. marca: Zvolen - Nové Zámky /18.00/



2. zápas, štvrtok 16. marca: Zvolen - Nové Zámky /18.00/



3. zápas: nedeľa 19. marca: Nové Zámky - Zvolen /18.00/



4. zápas: pondelok 20. marca: Nové Zámky - Zvolen /18.30/



prípadný 5. zápas: štvrtok 23. marca: Zvolen - Nové Zámky /18.00/



prípadný 6. zápas: sobota 25. marca: Nové Zámky - Zvolen /18.00/



prípadný 7. zápas: pondelok 27. marca: Zvolen - Nové Zámky /18.00/

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Banskej Bystrice: 6:5, 5:1, 7:2 (v), 4:3 pp (v)



Banská Bystrica - Spišská Nová Ves v play off: tímy sa doteraz nestretli



Kompletný program štvrťfinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, streda 15. marca: Banská Bystrica - Spišská Nová Ves /18.30/



2. zápas, štvrtok 16. marca: Banská Bystrica - Spišská Nová Ves /18.00/



3. zápas: nedeľa 19. marca: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica /17.00/



4. zápas: pondelok 20. marca: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica /18.30/



prípadný 5. zápas: štvrtok 23. marca: Banská Bystrica - Spišská Nová Ves /18.00/



prípadný 6. zápas: sobota 25. marca: Spišská Nová Ves - Banská Bystrica /18.00/



prípadný 7. zápas: pondelok 27. marca: Banská Bystrica - Spišská Nová Ves /18.00/

Zvolen/Nové Zámky 14. marca (TASR) - Hokejisti HKM Zvolen vstúpia do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy proti HC Mikron Nové Zámky v pozícii favorita. Vzhľadom na formu oboch tímov v závere základnej časti si môžu veriť aj Novozámčania, pre ktorých by bol prípadný postup do semifinále najväčší úspech v klubovej histórii.Zvolenčania sa v základnej časti pomerne dlho predbiehali so Slovanom Bratislava na čele tabuľky. Oba tímy však v závere viackrát zakopli, využili to rozbehnutí Košičania a pre Zvolen napokon zostala 3. priečka. Zverenci Petra Oremusa prehrali v závere ZČ šesť zo siedmich zápasov, horšie výsledky nemal v tom období žiadny iný tím. V konečnej tabuľke mali napokon 10-bodový náskok pred Novými Zámkami. Svojho štvrťfinálového súpera zdolali v troch zo štyroch vzájomných zápasov.Aj Novozámčania si počas základnej časti okúsili prvú priečku v priebežnej tabuľke. Vydarila sa im najmä prvá polovica dlhodobej časti, počas ktorej mali aj dve päťzápasové víťazné série. Neskôr začali výsledky Novozámčanov kolísať, pričom nevydarené obdobie absolvovali najmä v januári, keď prehrali osem z desiatich duelov. Priamu účasť vo štvrťfinále si definitívne zabezpečili tromi víťazstvami za sebou v závere ZČ.Pre klub z Nových Zámkov je sezóna 2022/2023 siedma v najvyššej slovenskej súťaži. Doterajším maximom sú tri štvrťfinálové účasti. V uplynulom ročníku 2021/2022 tím obsadil 11. miesto a sezóna sa preň skončila po základnej časti. Predošlú púť Novozámčanov v play off zastavili práve Zvolenčania, ktorí pred dvomi rokmi triumfovali vo štvrťfinále 4:0 na zápasy. Sezónu napokon zakončili majstrovským titulom, svojím tretím v histórii.Hokejisti Banskej Bystrice a Spišskej Novej Vsi nazbierali v základnej časti Tipos extraligy rovnaký počet bodov (79) a tak by ich štvrťfinálová konfrontácia mala byť podľa "papierových" predpokladov vyrovnaná. "Barani" budú mať výhodu domáceho prostredia v úvodných dvoch zápasoch v play off a aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom, pričom veriť si môžu aj vďaka priaznivej bilancii zo základnej časti. V nej zvíťazili vo všetkých štyroch zápasoch, Spišiaci z nich získali iba jeden bod za prehru 3:4 po predĺžení.Práve lepšie vzájomné zápasy napokon rozhodli o poradí na 4. a 5. mieste. Ak by rozhodovalo skóre, boli by vyššie Spišiaci, ktorí mali pomer strelených a inkasovaných gólov na hodnote +2, zatiaľ čo "barani" -9. Štvrté miesto Banskobystričanov je výsledok ich výrazne zlepšených výsledkov. Počas základnej časti došlo v tíme dvakrát k výmene hlavného trénera a výsledky sa výrazne zlepšili až po nástupe Douga Sheddena. Tím zvíťazil od 6. januára v 14 z 19 zápasov, hoci úplný záver mu príliš nevyšiel, keď prehral tri z piatich duelov. Banská Bystrica už nepatrí k najväčším favoritom na titul tak, ako tomu bolo v rokoch 2017-2020, v ktorých dosiahla majstrovský hetrik. Pred dvomi rokmi prehrala v kvalifikácii play off, vlani vypadla vo štvrťfinále. Tentoraz má za sebou úspešnejšiu základnú časť a formu z nej si chce vziať aj do play off.Fanúšikovia Spišskej Novej Vsi už v rokoch 1998 a 1999 videli dve štvrťfinálové série. V oboch prípadoch tím podľahol Slovanu Bratislava 0:3 na zápasy. Spišiaci obsadili v základnej časti ročníka 2022/2023 5. miesto, čím vylepšili svoje historické maximum. Prebiehajúca sezóna je pre nich druhá od návratu do extraligy v roku 2021. Vlani obsadili v ZČ 7. miesto a kvalifikácii play off podľahli Prešovu 0:3 na zápasy. Spišiaci sa v dlhodobej časti vyhli výraznému poklesu formy a pohybovali sa na hrane priamej účasti play off. Najlepšie obdobie zažili na prelome rokov, keď zvíťazili v piatich zápasoch v rade. V závere dlhodobej časti však neboli ich výsledky podľa predstáv, keďže zo 16 zápasov zvíťazili iba v piatich.