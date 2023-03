Štartuje sezóna F1: Mercedes aj Ferrari chcú stíhať Verstappena

Zloženie tímov F1 v roku 2023:



Red Bull: Max Verstappen (Hol.) - Sergio Perez (Mex.)



Ferrari: Charles Leclerc (Mon.) - Carlo Sainz ml. (Šp.)



Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell (obaja V. Brit.)



Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly (obaja Fr.)



McLaren: Landon Norris (V. Brit.) - Oscar Piastri (Aus.)



Alfa Romeo: Valtteri Bottas (Fín.) - Čou Kuan-jü (Čín.)



Aston Martin: Fernando Alonso (Šp.) - Lance Stroll (Kan.)



Haas: Kevin Magnussen (Dán.) - Nico Hülkenberg (Nem.)



AlphaTauri: Juki Cunoda (Jap.) - Nyck de Vries (Hol.)



Williams: Alexander Albon (Thaj.) - Logan Sargeant (USA)







Kalendár pretekov MS F1 v roku 2023:



5.3. VC Bahrajnu



19.3. VC Saudskej Arábie



2.4. VC Austrálie



30.4. VC Azerbajdžanu



7.5. VC Miami



21.5. VC Emilia Romagna



28.5. VC Monaka



4.6. VC Španielska



18.6. VC Kanady



2.7. VC Rakúska



9.7. VC Veľkej Británie



23.7. VC Maďarska



30.7. VC Belgicka



27.8. VC Holandska



3.9. VC Talianska



17.9. VC Singapuru



24.9. VC Japonska



8.10. VC Kataru



22.10. VC USA



29.10. VC Mexika



5.11. VC Brazílie



18.11. VC Las Vegas



26.11. VC Abú Zabí



Bratislava 2. marca (TASR) - Zisk tretieho majstrovského titulu za sebou nemusia skomplikovať Maxovi Verstappenovi iba súperi, ale aj jeho tím Red Bull. V nedeľu 5. marca sa začne nová sezóna motoristickej Formuly 1, úvodné preteky sú na programe v Bahrajne na okruhu Sakhir. Najväčší favorit nadchádzajúceho ročníka je práve holandský pilot.Prestížny seriál neprešiel túto zimu veľkou zemnou technických pravidiel. Tie aplikovali vlani a znamenali koniec konštruktérskej hegemónie Mercedesu. "Strieborné šípy" nedokázali počas väčšiny sezóny nájsť rýchlosť a problém im robila práca s pneumatikami. Možnú zmenu v nadchádzajúcom ročníku naznačili na jeseň, keď sa dokázali vyrovnať špičke a Brit George Russell v ich farbách zaknihoval triumf na VC Brazílie. Práve on s krajanom a tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom môžu ohroziť úradujúceho holandského šampióna v najdlhšej sezóne v histórii. Bude mať až 23 pretekov.uviedol pre zámorské médiá šéf nemeckého tímu Toto Wolff. Na predsezónnych testoch v Bahrajne sa však lepšie javil Red Bull, ktorý mal viac odjazdených kôl a minimálne problémy.Tie spočívajú skôr v druhom jazdcovi Sergiovi Perezovi, ktorý kryl viackrát svojmu úspešnejšiemu tímovému kolegovi chrbát. Holanďan mu však na VC Brazílie nepodal pomocnú ruku, hoci mal v tom čase už istý titul. Holanďan Perezovi odmietol prenechať pozíciu, ktorá by mu pomohla v boji o druhé miesto v celkovom hodnotení s Monačanom Charlesom Leclercom na Ferrari. Incident zo Sao Paula vyvolal vlnu kontroverzie a prišli aj náznaky Perezovej nespokojnosti s pozíciou v tíme. Do Red Bullu sa navyše po piatich rokoch vrátil Daniel Ricciardo. Austrálčan bol výsledkovo najúspešnejší spomedzi Verstappenových tímových kolegov. Atmosféra v garáži tak nemusí byť v prebiehajúcej sezóne najlepšia a pre Verstappena môže znamenať neistotu ohľadom dvojky.Do boja o titul chce tradične zasiahnuť i Ferrari s Leclercom a Španielom Carlosom Sainzom mladším. Tím síce najazdil na testoch dostatočný počet kilometrov a trápili ho len menšie problémy, no v zime nastali zmeny vo vedení stajne z Maranella. Funkcie šéfa sa ujal Frederic Vasseur.povedal na adresu Vasseura monacký pilot Leclerc.V strede poľa môže zamiešať karty AlphaTauri. Talianske "béčko" Red Bullu sa v tejto časti výsledkovej listiny pohybuje dlhodobo, nikdy však nebolo konštantne blízko k najlepším. K Japoncovi Jukimu Cunodovi sa tento rok pridal Nyck de Vries. Holanďan zaznamenal vlani s Williamsom debut ako z veľkej knihy - na VC Talianska zaskočil za Alexa Albona a získal dva body za deviate miesto. Tradičný tím ich pritom nazbieral v celej sezóne len osem a pred nadchádzajúcim ročníkom je na dobrej ceste k odlepeniu sa z poslednej pozície. V Bahrajne má za sebou taktiež bezproblémové tri dni a k Albonovi sa tento rok pridal Američan Logan Sargeant.Problémy by mohli naopak mať Alpine i McLaren. Továrenský Renault s francúzskym jazdeckým zložením Esteban Ocon a Pierre Gasly na testov nebol schopný ukázať výraznejšiu rýchlosť. Ešte slabšiu formu mal tradičný tím z Wokingu. Brita Landa Norrisa a nového pilota Oscara Piastriho z Austrálie trápili problémy s aerodynamikou a absolvovali najmenej kilometrov spomedzi všetkých zúčastnených.