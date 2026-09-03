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Štartujú basketbalové MS: Konkurencia skúsi zosadiť Američanky z trónu
Berlín je dejiskom jubilejných 20. majstrovstiev sveta žien v rozšírenom formáte.
Autor TASR,aktualizované
Berlín 3. septembra (TASR) - Šestnástka najlepších ženských basketbalových reprezentácii sveta sa od 4. do 13. septembra stretne na jednom mieste v Nemecku. Berlín je dejiskom jubilejných 20. majstrovstiev sveta žien v rozšírenom formáte. Hlavným favoritom na zlato sú Američanky, ktoré sa z prvenstva radovali na predchádzajúcich štyroch turnajoch (2010, 2014, 2018, 2022). Zosadiť ich z pomyselného trónu sa pokúsia najmä európske tímy - Francúzsko, Španielsko a Belgicko.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) sa len tretíkrát priklonila k formátu MS so 16 tímami, historicky najúspešnejším tímom je USA s 11 prvenstvami. Od roku 1998 len v jednom prípade neskončila so zlatom na krku, keď v roku 2006 skončila v Brazílii na tretej pozícii. Američanky sú aj v tomto prípade papierovým favoritom na prvenstvo, opätovne vyskladali hviezdnu súpisku z mien zo zámorskej WNBA a do turnaja vstupujú s 30-zápasovou víťaznou sériou na tomto podujatí. „Z môjho pohľadu je najlepšia pracovná pozícia v športe. Len sa nad tým zamyslite, byť v pozícii hlavnej trénerky reprezentácie vo vlastnej krajine. Nič lepšie nemôže byť. Je ťažké vyhrať majstrovstvá sveta, ale ide o veľkú vec. Program je veľmi náročný z pohľadu, že koľko dní budete hrať a navyše budete čeliť top tímom,“ uviedla pre oficiálnu stránku USA Basketball reprezentačná trénerka Kara Lawsonová.
Medzi kandidátmi na pódiové umiestnenie patria najmä tímy z Európy. Francúzsko malo pred dvoma rokmi na dosah zlato na domácich olympijských hrách v Paríži, keď napokon s USA prehralo rozdielom jediného bodu. „Ideme s ambíciou dosiahnuť na medailu. Ak sa pozrieme na globálnu scénu, tak patríme medzi najlepšie tímy sveta. Je tu skutočný potenciál, stačí sa pozrieť na výkony francúzskych hráčok v Eurolige alebo WNBA. Cieľom je dosiahnuť najlepší možný výsledok, k tomu bude potrebné tvrdo makať, komunikovať a držať spolu,“ vyjadrila sa rozohrávačka Francúzska Migna Toureová.
V pozícii vyzývateľov USA je aj Belgicko, držiteľ zlata z majstrovstiev Európy 2023 a 2025. „Cestujeme so sebavedomím. Na záver prípravy sme dokázali uspieť dvakrát v koncovke, čo ukazuje ako sme pokojné v takýchto okamihoch,“ povedala belgická rozohrávačka Julie Vanloová. Po 12 rokoch sa prebojovalo na svetový šampionát Česko. Výrazne omladený výber trénerky Romany Ptáčkovej sa pokúsi prekvapiť a zabojovať o jedno z postupových miest do ďalšej fázy turnaja. „Sila tímu musí jednoznačne stáť na tímovom výkone. Nemáme jednu-dve hviezdy, ktoré tím zachránia, ale niekoľko dievčat s veľkými skúsenosťami a niektoré naopak s minimálnymi skúsenosťami. Je potrebné, aby sa všetko prepojilo. Všetky baby musia hrať na hrane sebaobetovania. Iná cesta nie je, keďže sa postavíme veľkej kvalite,“ vyhlásila pred turnajom kormidelníčka Česka.
Víťazi štyroch štvorčlenných skupín postupujú priamo do štvrťfinále, tímy na druhých a tretích miestach čakajú kvalifikačné zápasy o účasť medzi najlepšou osmičkou MS. Súboj o zlato je na programe v nedeľu 13. septembra o 20.00 h.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) sa len tretíkrát priklonila k formátu MS so 16 tímami, historicky najúspešnejším tímom je USA s 11 prvenstvami. Od roku 1998 len v jednom prípade neskončila so zlatom na krku, keď v roku 2006 skončila v Brazílii na tretej pozícii. Američanky sú aj v tomto prípade papierovým favoritom na prvenstvo, opätovne vyskladali hviezdnu súpisku z mien zo zámorskej WNBA a do turnaja vstupujú s 30-zápasovou víťaznou sériou na tomto podujatí. „Z môjho pohľadu je najlepšia pracovná pozícia v športe. Len sa nad tým zamyslite, byť v pozícii hlavnej trénerky reprezentácie vo vlastnej krajine. Nič lepšie nemôže byť. Je ťažké vyhrať majstrovstvá sveta, ale ide o veľkú vec. Program je veľmi náročný z pohľadu, že koľko dní budete hrať a navyše budete čeliť top tímom,“ uviedla pre oficiálnu stránku USA Basketball reprezentačná trénerka Kara Lawsonová.
Medzi kandidátmi na pódiové umiestnenie patria najmä tímy z Európy. Francúzsko malo pred dvoma rokmi na dosah zlato na domácich olympijských hrách v Paríži, keď napokon s USA prehralo rozdielom jediného bodu. „Ideme s ambíciou dosiahnuť na medailu. Ak sa pozrieme na globálnu scénu, tak patríme medzi najlepšie tímy sveta. Je tu skutočný potenciál, stačí sa pozrieť na výkony francúzskych hráčok v Eurolige alebo WNBA. Cieľom je dosiahnuť najlepší možný výsledok, k tomu bude potrebné tvrdo makať, komunikovať a držať spolu,“ vyjadrila sa rozohrávačka Francúzska Migna Toureová.
V pozícii vyzývateľov USA je aj Belgicko, držiteľ zlata z majstrovstiev Európy 2023 a 2025. „Cestujeme so sebavedomím. Na záver prípravy sme dokázali uspieť dvakrát v koncovke, čo ukazuje ako sme pokojné v takýchto okamihoch,“ povedala belgická rozohrávačka Julie Vanloová. Po 12 rokoch sa prebojovalo na svetový šampionát Česko. Výrazne omladený výber trénerky Romany Ptáčkovej sa pokúsi prekvapiť a zabojovať o jedno z postupových miest do ďalšej fázy turnaja. „Sila tímu musí jednoznačne stáť na tímovom výkone. Nemáme jednu-dve hviezdy, ktoré tím zachránia, ale niekoľko dievčat s veľkými skúsenosťami a niektoré naopak s minimálnymi skúsenosťami. Je potrebné, aby sa všetko prepojilo. Všetky baby musia hrať na hrane sebaobetovania. Iná cesta nie je, keďže sa postavíme veľkej kvalite,“ vyhlásila pred turnajom kormidelníčka Česka.
Víťazi štyroch štvorčlenných skupín postupujú priamo do štvrťfinále, tímy na druhých a tretích miestach čakajú kvalifikačné zápasy o účasť medzi najlepšou osmičkou MS. Súboj o zlato je na programe v nedeľu 13. septembra o 20.00 h.
program majstrovstiev sveta v basketbale žien (4. - 13. septembra, Berlín/Nem.):
4. - 7. septembra: skupinová fáza
8. a 9. septembra: kvalifikačné zápasy o účasť vo štvrťfinále (17.45 h a 20.45 h)
10. septembra: štvrťfinále (11.30 h, 14.30 h, 17.45 h, 20.45 h)
12. septembra: semifinále (16.30 h a 20.00 h)
13. septembra: o 3. miesto (16.30 h) a finále (20.00 h)
zloženie skupín na majstrovstvách sveta v basketbale žien:
A-skupina: Japonsko, Španielsko, Nemecko, Mali
B-skupina: Maďarsko, Kórejská republika, Nigéria, Francúzsko
C-skupina: Belgicko, Austrália, Portoriko, Turecko
D-skupina: USA, Česko, Taliansko, Čína
4. - 7. septembra: skupinová fáza
8. a 9. septembra: kvalifikačné zápasy o účasť vo štvrťfinále (17.45 h a 20.45 h)
10. septembra: štvrťfinále (11.30 h, 14.30 h, 17.45 h, 20.45 h)
12. septembra: semifinále (16.30 h a 20.00 h)
13. septembra: o 3. miesto (16.30 h) a finále (20.00 h)
zloženie skupín na majstrovstvách sveta v basketbale žien:
A-skupina: Japonsko, Španielsko, Nemecko, Mali
B-skupina: Maďarsko, Kórejská republika, Nigéria, Francúzsko
C-skupina: Belgicko, Austrália, Portoriko, Turecko
D-skupina: USA, Česko, Taliansko, Čína