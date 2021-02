Šťastný necíti zatrpknutosť, väzy mu zlomila prehra s Novými Zámkami

Košice 21. februára (TASR) - Bez náznakov urazenia či zatrpknutosti prijal Jan Šťastný informáciu o odvolaní z pozícií v extraligovom HC Košice. Po rozhodnutí Správnej rady mu ani piatková výhra vo Zvolene nepomohla a skončil vo funkciách hlavného trénera aj športového manažéra "oceliarov."



"Trénerský život je taký, beriem to ako jeho súčasť," povedal pre TASR. K odvolaniu Šťastného nedošlo po januárovej sérii štyroch prehier, ale po tom, čo sa tím výsledkovo vzchopil a z uplynulých piatich zápasov štyri vyhral. Osudným sa mu stalo utorňajšie domáce zaváhanie s Novými Zámkami (1:3), ktorým Košičania podľahli po reprezentačnej prestávke. "Čakal by som, že po štyroch januárových prehrách pôjdem von. Potom sme vyhrali v Poprade, nad Miškovcom a v Detve a dvihli sme sa. V prestávke sme chceli potrénovať a doma vyletieť na Nové Zámky. Ten zápas sme však nezvládli a to asi bol ten dôvod môjho odvolania. Nič na tom nezmenila ani piatková výhra vo Zvolene," povedal Šťastný pre TASR.



Pred nedeľňajším zápasom v Liptovskom Mikuláši boli Košičania na 8. mieste tabuľky s 8-bodovou stratou na 6. miesto, ktoré zaručuje priamu účasť v play off. Zmena na trénerskom poste má byť impulz pre hráčov do bojov o prvú šestku. "V tejto chvíli je košické mužstvo výrazne iné ako na začiatku sezóny. Na prvú šestku určite má a bola by chyba, keby sa neposunulo v tabuľke nahor," povedal Šťastný.



Do klubu prišiel v úvode letnej prípravy pred sezónou 2019/2020. Stal sa športovým manažérom a na pozíciu hlavného trénera angažoval Petra Draisaitla. Nemecký tréner s českým pôvodom v klube skončil po predčasnom ukončení ročníka. Košický klub sa následne dostal do zložitej finančnej situácie a Šťastný sa stal aj hlavným trénerom: "Pred sezónou som dostal určitý cieľ, ktorého sme sa držali. Na druhej strane som vedel, že som v Košiciach, kde nie je trpezlivosť až taká veľká. Rešpektujem rozhodnutie vedenia klubu a ak to má tímu pomôcť dostať sa do prvej šestky, tak je to iba dobre. Aj pre košický hokej by bolo skvelé, keby sa tím dostal na vyššie priečky. Ja budem najspokojnejší človek na svete, keď sa tím prebojuje do prvej šestky. Hráči sú výborne kondične pripravení, vytvorila sa medzi nimi skvelá chémia a sú správne nastavení."



Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma priznal, že otázkou zmeny hlavného trénera sa v klube zaoberali počas uplynulého týždňa, Šťastnému táto myšlienka napadla už skôr. "Pravdupovediac, po zápase s Banskou Bystricou vo Zvolene som sám dal impulz k tomu, že ak by bola možnosť zohnať trénera, tak by som sa tomu nebránil. Určite som nechcel byť na poste hlavného trénera za každú cenu. Všetci vieme, v akej situácii som do toho šiel. Vtedy v lete som nechcel byť alibista, ktorý zverí tím v ťažkej dobe do rúk inému trénerovi, ktorého neskôr vyhodí. Vzal som to na seba aj s rizikom, že v prípade série prehier môže dôjsť k môjmu odvolaniu. Prvý impulz k trénerskej zmene som dal už dávnejšie ja, ale zastavili to hráči aj manažment, ktorí verili našej práci."



Košický klub v oficiálnom stanovisku vyzvihol Šťastného prínos počas takmer dvojročného pôsobenia v klube. Vedenie ocenilo optimalizáciu procesov v mládeži, vytvorenie súdržného trénerského tímu, vytvorenie novej kultúry v A-tíme a v neposlednom rade aj stavbu kádra. "Počas dvoch rokov môjho pôsobenia v Košiciach sme smerovali k tomu, čo sme chceli všetci spoločne dokázať v tretej sezóne. Navonok to možno nie je tak vidieť, ale spravili sme v klube veľký kus práce. Napravili sa vzťahy, vytvorila sa jedna veľká tímová skupina a ďalšie veci. Nie som zatrpknutý ani urazený a ani nebudem hovoriť nejaké negatívne veci na klub. Beriem to ako súčasť hokeja a ja rešpektujem rozhodnutie vedenia klubu," uviedol Jan Šťastný pre TASR.