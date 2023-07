Štát Viktória sa vzdal práva hostiť Hry Commonwealthu v roku 2026

Melbourne 18. júla (TASR) - Austrálsky štát Viktória v utorok odstúpil od práva organizovať Hry Commonwealthu v roku 2026. Premiér štátu Daniel Andrews to odôvodnil vysokými finančnými nákladmi.



"V tejto práci som urobil veľa ťažkých rozhodnutí, ale toto nie je jedno z nich. Nezoberieme peniaze pre nemocnice a školy na organizáciu podujatia, ktoré je trikrát drahšie ako náklady odhadované a rozpočtované na minulý rok. Hry sa v roku 2026 vo Viktórii konať nebudú. Informovali sme orgány Hier Commonwealthu o našom rozhodnutí usilovať sa o ukončenie zmluvy," uviedol Andrews podľa agentúry AFP.



Pôvodne malo stáť usporiadanie hier dve miliardy austrálskych dolárov, no podľa premiéra to podľa najnovších prepočtov má byť až približne 7 miliárd austrálskych dolárov, čo označil za "skutočne príliš veľa".



Podujatie sa malo konať v piatich regionálnych centrách štátu - v Geelongu, Ballarate, Bendigu, Gippslande a Sheppartone, pričom každé z nich malo mať vlastnú dedinu pre športovcov. Malo sa súťažiť v 20 športoch.



Andrews povedal, že jeho tím zvažoval zníženie počtu stredísk, alebo dokonca presunutie hier do hlavného mesta štátu Melbourne, ale "žiadna z týchto možností neprichádza do úvahy". Federácia hier označila tento krok za obrovské sklamanie: "Vôbec sa nebrala do úvahy diskusia o situácii s cieľom spoločne nájsť riešenia pred prijatím tohto rozhodnutia vládou." Podujatie zvyčajne priláka viac ako 4000 športovcov z 54 krajín Commonwealthu.



Opozícia vo Victorii označila rozhodnutie premiéra Andrewsa za obrovskú hanbu. "Tento krok výrazne poškodil reputáciu Viktórie, ako miesta schopného organizovať globálne podujatia," zverejnila vo vyhlásení.



V Austrálii sa v roku 2032 majú konať aj olympijské hry. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) ich pridelil mestu Brisbane v štáte Queensland prvýkrát podľa nového výberového konania, čiže bez oficiálneho protikandidáta.