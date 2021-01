Štát Viktória zamietol požiadavky hráčov v hotelovej karanténe

Melbourne 18. januára (TASR) - Účastníci úvodného grandslamového turnaja tenisovej sezóny Australian Open nebudú mať počas štrnásťdňovej prísnej hotelovej karantény žiadne špeciálne výhody. Vyhlásil to premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews po tom, ako líder svetového rebríčka Novak Djokovič zaslal šéfovi organizácie Tennis Australia Craigovi Tileymu list s požiadavkami hráčov.



Tenisti ani členovia ich tímov nesmú opustiť hotelové izby a trénovať. Organizátori zaviedli opatrenie po niekoľkých prípadoch ochorenia COVID-19 na troch charterových letoch do dejiska podujatia, ktoré v Melbourne odštartuje 8. februára. "Môžu vyjadriť svoje požiadavky, ale odpoveď je nie. Pravidlá platia pre všetkých rovnako a vedeli o tom skôr, ako sem prišli. Vírus nerobí výnimky, a preto ich nerobíme ani my," vyhlásil Andrews podľa agentúry DPA. Oznámil ďalšie štyri pozitívne testy súvisiace s letmi z Abú Zabí, Dauhy a Los Angeles, jeden z nich mal nemenovaný hráč, celkovo stúpol počet prípadov na deväť.



Španielsky tenisový portál Punto de Break informoval, že Djokovič požadoval kratší čas v izolácii, možnosť absolvovania karantény v súkromnom ubytovaní a lepšie jedlo. Na hráčov aj pôvodne čakala dvojtýždňová karanténa po príchode do Austrálie, no pasažieri koronavírusom zasiahnutých letov prišli aj o výnimku trénovať v exteriéri niekoľko hodín denne.



Melbourne v pondelok zaznamenalo dvanásty deň za sebou bez komunitného prenosu ochorenia COVID-19. Jediné nové prípady sú práve z medzinárodných letov na AO.