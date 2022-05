Štatistiky Slovákov: Slafkovský bol opäť najproduktívnejší hráč SR

Na archívnej snímke z 26. mája 2022 traja ocenení najlepší slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Juraj Slafkovský a brankár Adam Húska pózujú po prehre 2:4 vo štvrťfinálovom zápase Fínsko - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Tampere. Foto: TASR - Martin Baumann

Štatistiky slovenských reprezentantov na 85. MS:

Juraj Slafkovský 8 3 6 9 2 +1 27 11,11% 164:17 20:32



Pavol Regenda 8 5 1 6 4 -4 23 21,74% 134:39 16:49



Tomáš Tatar 8 3 3 6 0 +2 17 17,65% 150:12 18:46



Samuel Takáč 8 3 3 6 0 +1 20 15,00% 109:40 13:42



Michal Krištof 8 1 5 6 0 +3 9 11,11% 156:41 19:35



Šimon Nemec 8 1 5 6 2 +2 16 6,25% 147:05 18:23



Adam Liška 8 1 3 4 0 -3 14 7,14% 119:12 14:54



Róbert Lantoši 8 0 4 4 6 -2 16 0,0 % 121:29 15:11



Adam Sýkora 6 2 1 3 0 +2 7 28,57% 52:30 8:45



Miloš Roman 8 1 2 3 0 +1 7 14,29% 117:05 14:38



Alex Tamáši 8 1 1 2 0 +1 8 12,50% 93:09 11:38



Mário Grman 8 0 2 2 12 -1 7 0,0 % 127:09 15:53



Michal Ivan 8 0 2 2 2 +3 13 0,0 % 134:41 16:50



Mário Lunter 7 0 2 2 0 +1 1 0,0 % 60:19 8:37



Martin Fehérváry 5 1 0 1 2 +2 12 8,33% 108:34 21:42



Mislav Rosandič 8 1 0 1 6 -3 5 20,00% 92:32 11:34



Andrej Kollár 4 1 0 1 0 +1 4 25,00% 109:40 13:42



Kristián Pospíšil 5 1 0 1 6 0 5 20,00% 58:12 11:38



Adam Jánošík 8 0 1 1 0 -1 9 0,0 % 108:48 13:36



Peter Čerešňák 8 0 1 1 0 +1 6 0,0 % 151:43 18:57



Jakub Minárik 5 0 0 0 0 -4 2 0,0 % 59:13 11:50



Daniel Gachulinec 6 0 0 0 6 -1 6 0,0 % 47:06 7:51



brankári:



Adam Húska 6 356:47 17 139 89,10% 2,86



Patrik Rybár 2 118:00 4 30 88,24% 2,03

/pozn.: za menom hráča nasleduje počet odohratých zápasov, gólov, asistencií, kanadských bodov, trestných minút, +/- bodov, striel na bránku, úspešnosť streľby, celkový odohratý čas a priemerný čas v zápase. Za menom brankára nasleduje počet odohratých zápasov, odchytaných minút, inkasovaných gólov, zákrokov, percentuálna úspešnosť zákrokov, priemer gólov na zápas/

Tampere 27. mája (TASR) - Najproduktívnejším slovenským hokejistom na MS vo Fínsku bol Juraj Slafkovský. V ôsmich zápasoch získal deväť kanadských bodov za tri góly a šesť asistencií a druhýkrát za sebou získal na vrcholnom podujatí najviac bodov spomedzi slovenských hráčov. Vo februári sa mu to podarilo aj na ZOH v Pekingu, na ktorých bol so siedmimi bodmi (7+0) nielen najproduktívnejší v rámci tímu, ale aj celého turnaja.Slafkovský, ktorý bol vo veku 18 rokov po Adamovi Sýkorovi druhý najmladší hráč tímu, zároveň strávil na ľade aj najviac minút spomedzi slovenských hráčov (mimo brankárov) - 164:17 min. V priemere odohral 20 minút a 32 sekúnd na zápas, čo bol najvyšší čas spomedzi útočníkov a druhý najvyšší po obrancovi Martinovi Fehérvárym (21:42). Slafkovský bol s 27 pokusmi aj najaktívnejší v streľbe na bránku, v percentuálnej úspešnosti ho však viacerí predbehli. V nej bol spomedzi slovenských hráčov najlepší Sýkora, ktorého dva góly zo siedmich striel znamenali 28,57-percentnú úspešnosť streľby. Nad 20 percent sa ešte dostal aj Andrej Kollár, ktorý strelil zo štyroch striel jeden gól, a najmä Pavol Regenda. Ten sa stal s piatimi gólmi najlepším strelcom slovenského tímu. Potreboval na to 23 striel a dosiahol 21,74-percentnú úspešnosť streľby.Do kanadského bodovania sa z 22 korčuliarov nezapísali iba útočník Jakub Minárik a obranca Daniel Gachulinec. Do hry nezasiahol tretí brankár Matej Tomek. Pred ním dostali prednosť Patrik Rybár, ktorého však po druhom zápase vyradili zdravotné problémy. Po Rybárovom zranení zaujal post brankárskej jednotky tímu Adam Húska a od tretieho zápasu odchytal plnú minutáž vrátane štvrťfinále s Fínskom. Inkasoval dokopy 17 gólov, zmaril 139 striel súperov a dosiahol 89,10-percentnú úspešnosť zákrokov.