Stav MMA bojovníka Štrbáka je po infarkte stabilizovaný

Bratislava 6. januára (TASR) - Stav slovenského MMA bojovníka Miroslava Štrbáka je po stredajšom infarkte stabilizovaný. Pre TASR to potvrdila jeho manažérka Nina Sedláková.



Štrbák dostal infarkt priamo počas tréningu v klube Octagon Fighting Academy (OFA). Po prevoze do nemocnice sa jeho lekárom podarilo stabilizovať jeho stav. "Aj touto cestou sa chceme poďakovať záchranárom za ich prístup a rovnako tak aj Mirovým kolegom z OFA, ktorí mu ako prví poskytli pomoc. Podľa slov ošetrujúceho lekára je Mirov súčasný stav stabilizovaný, no naďalej je v umelom spánku. Veríme však, že všetko dobre dopadne. Lekár povedal, že Miro bojuje. Dnes (štvrtok popoludní) sú pozitívnejšie vyhliadky než boli včera. Ja aj majiteľ OFA Iľja Škondrič plne rešpektujeme Mirovu priateľku, jeho rodičov a rodinu, preto sa v tejto chvíli nebudeme k Mirovmu stavu viac vyjadrovať," uviedla Štrbákova manažérka Nina Sedláková pre TASR.



Tridsaťdvaročný bojovník patrí k najskúsenejším "fighterom" na slovenskej scéne. V profesionálnej kariére dosiahol 19 víťazstiev a 10 prehier. Zatiaľ posledný zápas absolvoval na turnaji Oktagon 21 v januári 2021, keď na body zdolal Karola Ryšavého.