Stav Ovečkina sa zlepšuje, dátum jeho návratu je však otázny

Washington 27. apríla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin by mal už čoskoro vrátiť do zostavy Washingtonu v dueloch NHL. Tréner tímu Peter Laviolette uviedol, že jeho stav sa zlepšuje zo dňa na deň.



Kapitán Washingtonu sa zranil minulý týždeň vo štvrtok v zápase proti NY Islanders. "Nemáme presné informácie, kedy sa vráti, preto hovoríme o jeho stave zo dňa na deň. Náš personál odvádza neuveriteľnú prácu pri regenerácii hráčov. Ale pri jeho návrate nehovoríme o dlhodobom horizonte. Neviem, či nastúpi zajtra, ale nemyslím si, že by som mal mať obavy z jeho zranenia čo sa týka play off. Myslím si, že dovtedy bude všetko v poriadku," povedal Laviolette pre web profiligy.