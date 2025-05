Slováci podľahli Fínsku 1:2 a na turnaji obsadia 11. miesto

Štokholm 20. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom záverečnom zápase na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme s výberom Fínska 1:2. V rámci A-skupiny obsadili 6. miesto, v celkovom poradí skončí mužstvo trénera Vladimíra Országha na konečnej 11. priečke.



Slováci zakončili účinkovanie v základnej skupine s bilanciou dve víťazstvá, jedna prehra po predĺžení a štyri prehry v riadnom hracom čase. Slovenský výber nastrieľal na turnaji iba deväť gólov, menej (8) dalo iba Maďarsko a Francúzsko. Pre slovenský národný tím je to najhoršia ofenzívna bilancia v tomto storočí. Od roku 2012, keď sa začal hrať sedemzápasový model v základnej skupine, to je druhý najnižší počet gólov SR. Menej strelili iba na turnaji v Kolíne nad Rýnom v roku 2017.



Slováci nepostúpili medzi osem najlepších mužstiev naposledy pred dvoma rokmi v lotyšskej Rige. Vlani na šampionáte v Česku podľahli v boji o semifinále favorizovanej Kanade 3:6.







A-skupina MS:



Slovensko - Fínsko 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)



Góly: 55. Lantoši (Regenda, Sukeľ) - 6. Puistola (Saarijärvi, Pärssinen), 39. Merelä (Järvinen, Rissanen). Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Holm (Švéd.) - Ankerstjerne (Dán.), Ondráček (ČR), vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 10.476 divákov.



Slovensko: Hlavaj – Grman, Koch, Mudrák, Kňažko, Rosandič, Golian, Romaňák - Lantoši, Sukeľ, Takáč - Sýkora, Dvorský, Regenda - Čajkovič, Krištof, Kašlík - Roman, Čederle, Hrehorčák - Chromiak



Fínsko: Larmi - Saarijärvi, Lehtonen, Leppänen, Matinpalo, Mattila, Seppälä, Rissanen – Ikonen , Lammikko, E. Tolvanen – Hämeenaho, Pärssinen, Puistola – Oksanen, Järvinen, Pyyhtiä - Merelä, Björninen, Pesonen - Erholtz







Fíni mali v nohách ťažký zápas proti Kanade, v ktorom ako prvý tím na turnaji zdolali topfavorita. Severania sa aj ujali vedenia, keď najskôr Puistolovu strelu zneškodnil Hlavaj, ale Fíni zostali v útočnom pásme a rovnaký hráč odčinil svoje predošlé zaváhanie. Prešlo iba 37 sekúnd a puk skončil aj za chrbtom fínskeho brankára Larmiho. Puk si na stred naviezol Lantoši a strelou vyrovnal. Fínska striedačka si však vzala trénerskú výzvu na nedovolené bránenie brankárovi a rozhodcovia gól neuznali pre kontakt Sukeľa s Larmim.



Slováci v úvode prostrednej časti ustáli presilovú hru pri vylúčení Rosandiča. Neinkasovali ani v ďalšej početnej výhode súpera po faule Kašlíka. Pomohol k tomu najmä Hlavaj, ktorý zneškodnil strely Erholtza aj Tolvanena. Slovenský výber mal problémy s disciplínou a do štyroch išiel aj tretíkrát za sebou. Opäť však vďaka Hlavajovi neinkasoval. Následne mal na opačnej strane dobrú príležitosť Sukeľ, ktorému nabil na strelu Takáč, ale slovenský kapitán napálil puk iba do stredu bránky. Na ceste bola aj štvrtá fínska presilovka, v avizovanom vylúčení však v 39. minúte skóroval Merelä.



Presilovú hru si na začiatku tretieho dejstva zahrali aj Slováci. Veľkú šancu mal Sukeľ, ktorý zostal sám pred Larmim, toho si najskôr položil, no premrhal ideálny moment na zakončenie. Hlavajovi v 51. minúte pomohla pri strele Lammikka horná žŕdka. Slováci zostali v hre o body vďaka gólu Lantošiho, ktorý v 55. minúte využil presilovku. V závere ešte skúsili aj hru bez brankára, vyrovnať však nedokázali.







tabuľka:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18*



2. Fínsko 7 4 2 0 1 22:10 16*



3. Kanada 6 5 0 1 0 29:4 16*



4. Rakúsko 7 2 2 0 3 21:18 10*



---------------------------------



5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9



6. SLOVENSKO 7 2 0 1 4 9:24 7



7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4



---------------------------------



8. Francúzsko 7 0 0 1 6 8:27 1**



* - istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie







/vyslaní redaktori TASR Šimon Šuník a Michal Runák/