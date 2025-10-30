Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025
Stav Švajčiara Dettwilera je po nehode v Sepangu stabilizovaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Preteky Moto3 v Sepangu v nedeľu odložili a skrátili po kolízii čerstvého svetového šampióna Josého Antonia Ruedu a 20-ročného Dettwilera počas testovacieho kola.

Autor TASR
Kuala Lumpur 30. októbra (AFP) - Stav švajčiarskeho jazdca Moto3 Noaha Dettwilera, ktorý cez víkend utrpel vážnu nehodu na Veľkej cene Malajzie, sa zlepšil. Dettwiler už nie je v kritickom stave, oznámila to jeho rodina.

Preteky Moto3 v Sepangu v nedeľu odložili a skrátili po kolízii čerstvého svetového šampióna Josého Antonia Ruedu a 20-ročného Dettwilera počas testovacieho kola. „Podľa lekárov je Noahov stav teraz stabilizovaný a už nie je kritický,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnej sieti X.

Obaja jazdc boli po incidente pri vedomí a letecky ich transportovali do nemocnice. Devätnásťročný Španiel si zlomil ruky a utrpel aj ďalšie zranenia. Aj jeho stav sa naďalej zlepšuje, informoval o tom jeho tím Red Bull KTM Ajo.
