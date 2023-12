Organizátori olympijských hier: Práce na veži pre surfing pokračujú

Paríž 20. decembra (TASR) - Organizátori olympijských hier v Paríži 2024 uviedli, že stavebné práce na novej veži pre rozhodcov a televízne kamery v dejisku pretekov v surfovaní na Tahiti budú pokračovať. Medzinárodná surferská asociácia (ISA) tento projekt nepodporuje, podľa organizácie by stavba mohla poškodiť podmorský život.



ISA uviedla, že by organizátori mali nájsť vhodné alternatívy. Rozhodcovia by napríklad mohli súťaže sledovať z veže postavenej na pevnine, nie v lagúne s plytkými útesmi. Organizácia svetového surfingu sa obáva, že prevoz hliníkovej veže do lagúny a jej pripevnenie na nové betónové základy poškodí morský život. Ich obavy sa zvýšili po poškodení koralov, ku ktorému prišlo počas testovania člnu, určeného na prepravu veže.



Organizátori parížskych hier však tvrdia, že vzhľadom na časový tlak pred májovou súťažou, ktorá ma otestovať dejisko, už preskúmali a zamietli iné možnosti, ktoré navrhla ISA. "Projekt pokračuje. Je to želanie miestnych ľudí. Federácia nemá konečné slovo. My a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) rozhodujeme o spôsobe realizácie súťaže. Nepochybujem o tom, že nájdeme dobré riešenie," uviedol Tony Estanguet, šéf organizačnej komisie OH v Paríži pre agentúru AP.