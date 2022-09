Sté zápasy pre Polievku a Záhumenského, Skalica ťahá bodovú sériu

Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - V predohrávke 11. kola Fortuna ligy medzi Banskou Bystricou a Skalicou gól nepadol. Duel týchto mužstiev sa skončil chudobnou remízou 0:0, hoci pred jeho začiatkom nabudili kapitána banskobystrickej Dukly Róberta Polievku ocenením Najlepší hráč Fortuna ligy za mesiac august 2022. Zároveň líder mužstva spod Urpína absolvoval v piatok večer aj stý duel v najvyššej slovenskej súťaži.



Po jeho skončení neskrýval svoje pocity: "Pre mňa je to ocenenie celého mužstva, ktoré v niektorých zápasoch neskutočne pracuje na tom, aby som mohol mať vpredu voľnosť. Preto som mohol v zápasoch ukázať to najlepšie, čo môžem. Určite týmto ocenením pre mňa nič nekončí. Chceme pokračovať v tom, čo sme robili. Ja osobne sa chcem ešte zlepšovať, vydolovať zo seba viac. Sám cítim, že ani v zápase so Skalicou to nebolo úplne ideálne. Uvedomujem si, že vieme hrať lepšie a chcem byť ešte lepší. Nevedel som o tom, že hrám už stý zápas v najvyššej súťaži. Je to už pekné číslo na to, že nepatrím medzi najstarších hráčov, ale pevne verím, že ešte jednu stovku pridám."



Podobne bol na tom aj Polievkov spoluhráč Timotej Záhumenský. Ani krajný obranca Dukly nevedel o svojom stom jubileu v najvyššej slovenskej súťaži, keď po zápase pred médiami povedal: "Nejako som to nepočítal. Viem, že spolu so zápasmi v Česku to bolo už cez sto. Pre mňa nie je dôležité toto číslo, pre mňa je dôležité každé jedno víťazstvo a tímová hra. Škoda, že sme nezískali tri body. Boli by dobré na pohodu a aj na najbližšie dva týždne bez ligového zápasu, keďže máme reprezentačnú prestávku. Bola by lepšia nálada v mužstve. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám premeniť šance. Menej sme sa do nich dostávali, teda do tých vyložených. Vynasnažíme sa zlepšiť v priebehu dvoch týždňov, musíme zrýchliť hru."



Po piatkovej predohrávke 11. kola Fortuna ligy mohli byť pod Urpínom spokojní brankári oboch tímov i obrany. Banskobystrický Matúš Hruška vyzdvihol najmä defenzívu svojho mužstva: "Chalani dobre bránili a to, čo išlo na bránku, tak najprv sa triasla žrď, zazvonilo to. Pri šanci Baumgartnera som už bol blízko pri ňom, mal to sťažené a trafil ma do nohy. Nám chýbal ten jeden gól, aby sme vyhrali, nedostávali sme sa do ´fináliek´, čo sme chceli. Skaličania mali nejaké šance, my sme mali náznaky šancí, napríklad Ľubo Willwéber z priameho kopu fantasticky zakončil. Je to zaslúžená remíza. Chalani odviedli dobrú robotu a myslím si, že je na čom stavať."



V podobnom duchu hodnotil bezgólový duel aj brankár Skalice Martin Junas: "Zápas sa hral medzi šestnástkami. My brankári sme neriešili nejaké ťažké situácie, chýbali veľké šance. Išli sme do Banskej Bystrice s cieľom vyhrať, zobrať si tri body, máme napokon bod. Myslím si, že sme mohli viac vyťažiť, ale každý bod sa do tabuľky ráta."



Skalica neprehrala v šiestom zápase v rade, je v tom zarátaný aj pohárový duel v Prievidzi. Vo Fortuna lige bodovala piatykrát v sérii. Junas k tomu dodal: "Výsledky sú fajn, je tam veľa remíz, dobre pracuje defenzíva, inkasujeme málo gólov, z tohto pohľadu sme teda spokojní, no ešte musíme začať dávať góly."



O tie sa v piatok večer pokúšal aj ofenzívny skalický futbalista Andrej Fábry. Najprv strieľal z voleja do žrde a potom prihral na gól spoluhráčovi Baumgartnerovi, ktorého vychytal Hruška. "Podarilo sa to tak ako sa to podarilo. Možno ak by to bolo o pár centimetrov presnejšie, išlo by to od žrde dnu. Je to aj o šťastí. Škoda, že neskôr po mojej prihrávke nedal Baumgartner gól, tiež mal dobrú šancu. Máme na konte po jedenástich kolách iba tri prehry, šesť remíz, dve výhry. Boli by sme radi za vyšší počet víťazstiev, ale niektoré duely sa nám nevydarili, hoci sme ich mohli pokojne aj vyhrať. To bola škoda. Mužstvo však máme dobre poskladané, bojujeme ďalej. Šance si stále nejaké vypracujeme, iba nám chýbajú góly. Musíme sa nimi chytiť, napríklad v jednom zápase ich nastrieľať veľa a potom by to už možno išlo aj v ďalšom zápase," zhodnotil 25-ročný Fábry.