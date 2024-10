Steen Olsen vedie po 1. kole obrovského slalomu, Odermatt vypadol

Sölden 27. októbra (TASR) - Nórsky lyžiar Alexander Steen Olsen figuroval na čele po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. V úvodnej mužskej súťaži sezóny viedol s tesným náskokom dvoch stotín pred Chorvátom Filipom Zubčičom, tretí bol ďalší Nór Henrik Kristoffersen (+0,08). Prvé kolo nedokončil suverén minulej sezóny Švajčiar Marco Odermatt. Marcel Hirscher dokázal pri svojom návrate do súťažného kolotoča po piatich rokoch postúpiť do 2. kola, Rakúšan štartujúci pod holandskou vlajkou zašiel 28. čas (+2,29). Z dvojice Slovákov sa ani jeden neprebojoval medzi najlepšiu tridsiatku, Adam Žampa bol 53. (+4,07), jeho brat Andreas 57. (+4,30).



Kým vlani súťaž mužov znemožnil dokončiť silný vietor, tento rok panovalo na ľadovci Rettenbach bezvetrie a ideálne slnečné počasie. Preteky sa začali šokujúcim vypadnutím najväčšieho favorita. Obhajca veľkého i malého glóbusu Odermatt vyšiel na trať s jednotkou, v úvode predvádzal svoju typickú precíznu jazdu, no v strmine sa pokĺzol na vnútornej lyži a do ďalšej brány sa nezmestil. Prvý do cieľa tak došiel až s dvojkou Zubčič. Chorvát vyšiel v strednej časti ďalej mimo línie, ale inak išiel čisto a dravo a nasadil latku vysoko. Prekonal ho iba Steen Olsen, ktorému vyšla riskantná jazda a dostal sa s tesným náskokom na čelo. V hre o triumf bol aj jeho krajan Kristoffersen, ktorý strácal len osem stotín. Priebežne štvrtý bol Švajčiar Thomas Tumler (+0,42) a nórsky úspech v 1. kole zvýraznil piaty Atle Lie McGrath (+0,50). Okrem Odermatta vypadli aj domáci Manuel Feller a Stefan Brennsteiner, ktorý mal pritom výborné medzičasy.



Udalosťou bol návrat Hirschera, osemnásobný celkový víťaz SP sa predstavil v prestížnom seriáli presne po 2051 dňoch. Legendárny Rakúšan štartoval pod holandskou vlajkou a s číslom 34 sa mu podarilo dostať do 2. kola (od 13.00 h), keď zajazdil 28. čas. Ešte viac sa 1. kolo vydarilo ďalšiemu navrátilcovi Lucasovi Pinheirovi Braathenovi. Nór sa po ročnej prestávke vrátil v brazílskom drese, so 41-kou mu patrila 19. pozícia s mankom 1,68 sekundy.



Najlepšiu tridsiatku nedokázali na rozbitej trati s vysokými číslami atakovať bratia Žampovci. Obaja držali odstup v prijateľných medziach len v prvej polovici, v dolnej časti nabrali výraznejšiu stratu. Adam (štartové číslo 60), ktorý sa vrátil do súťažného kolotoča po zranení kolena, zajazdil 53. čas (+4,07), Andreas (č. 67) skončil na 57. mieste (+4,30).