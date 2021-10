Štefánik a Pich sa gólmi podieľali na prestrelke Termalice so Slaskom

Poľská liga - 13. kolo:

Termalica Nieciecza - Slask Vroclav 4:3

/S. Štefánik hral do 81. min + gól + ŽK, R. Gergel hral do 81. min - R. Pich hral do 80. min + gól, M. Putnocký bol na lavičke náhradníkov/

Varšava 30. októbra (TASR) - V úvodnom sobotnom zápase 13. kola poľskej futbalovej Ekstraklasy medzi Termalicou Nieciecza a Slaskom Vroclav (4:3) sa strelecky presadili dvaja slovenskí futbalisti. Hosťujúci Róbert Pich piatym gólom v sezóne otvoril v 6. minúte skóre duelu, už o osem minút neskôr odpovedal na jeho presný zásah krajan Samuel Štefánik. Pre stredopoliara Termalice to bol prvý gól v aktuálnom ročníku. Domáci rozhodli o víťazstve v ôsmej minúte nadstaveného času.