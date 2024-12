Štefánik je pred jarou optimista, v Ružomberku vládne sklamanie

Podbrezová 15. februára (TASR) – Futbalisti Podbrezovej po domácej výhre nad Ružomberkom 2:0 v poslednom kole jesennej časti Niké Ligy prezimujú na piatom mieste v tabuľke. Začiatok sezóny pritom mali rozpačitý. Nakopli sa až v posledných kolách. Neprehrali päť zápasov za sebou, zaknihovali tri výhry a dve remízy, čo sa premietlo do pozitívneho umiestnenia vo vrchnej šestke znamenajúcej postup do nadstavbovej časti o titul.



„Chceli sme zakončiť jesennú časť aj po sérii úspešných výsledkov víťazstvom. Podarilo sa nám to. Dúfam, že sme si do jarnej časti vytvorili dobrú východiskovú pozíciu. Začiatok jesene bol rozpačitý, trvalo dlhšie, pokým si to všetko aj v klube sadlo, no ku koncu to bolo už super,“ netajil nadšenie kreatívny stredopoliar Podbrezovej Samuel Štefánik, ktorý v dueli s Ružomberkom zaknihoval prvý tohtosezónny gól a zároveň aj premiérový v drese ´Železiarov´. K výhre ešte poznamenal: „Hru sme kontrolovali. Mali sme veľa dobrých situácií už v prvom polčase, škoda že bolo iba 1:0, ak by bolo 2:0, hralo by sa nám lepšie. Napokon sme však zvládli celý zápas, takže panuje na našej strane spokojnosť. Hlavne, že sme uhrali vzadu nulu. Nepodcenili sme žiadny súboj, odvíjalo sa to od detailov, tým sme si zápas postupne nakláňali na našu stranu viac a viac a dotiahli sme ho do úspešného konca.“



Ružomberčania sú v odlišnej situácii. Pod taktovkou nového kouča Radima Kučeru prehrali štvrtý zápas v sérii a v tabuľke klesli na deviatu pozíciu. Na vrchnú šestku strácajú päť bodov. „Rozlúčili sme sa s jesennou časťou súťaže s prehrou, no najmä to nebol dobrý výkon z našej strany. Povedali sme si, že nemôžeme dostať hlúpe góly a inkasujeme hneď z prvej šance súpera. Potom prišla červená karta a už sa to ťažšie dobieha. Tento okamih mal výrazný vplyv na hru, ale nemôžeme sa naň vyhovárať. Je to obrovské sklamanie pre nás,“ netajil negatívne emócie po prehre v Podbrezovej ružomberský útočník Martin Chrien, ktorý pred zostávajúcimi štyrmi zápasmi základnej časti na jar neláme ešte palicu. „Musíme pracovať s tým, čo máme a vydať zo seba v úvode jari všetko. Skoro každý tím pod čiarou v Niké lige sa má šancu dostať do prvej šestky, takže musíme poriadne zabojovať,“ dodal 29-ročný Banskobystričan v drese Liptákov.