Stefanišynová na Globsecu zdôraznila pokrok Ukrajiny na ceste do EÚ

Bratislava 29. mája (TASR) - Ukrajinská vicepremiérka Oľha Stefanišynová a budúca veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová v pondelok na konferencii Globsec v Bratislave zdôraznili pokrok Ukrajiny v oblasti súdnictva a boja proti korupcii a upozornili na možné prekážky v ceste tejto krajiny za členstvom v EÚ. Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka vyjadril presvedčenie, že členstvo Ukrajiny v EÚ by bolo prínosom pre SR aj EÚ.



"Naša vláda vedie krajinu spôsobom, ktorý ju smeruje k EÚ," povedala Stefanišynová, ktorá je podpredsedníčkou ukrajinskej vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu. "Ľudia tomu rozumejú," povedala a pripomenula, že je to aj vďaka komunikácii vlády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa jej slov dáva jasne najavo, že európska integrácia a víťazstvo vo vojne s Ruskom sú neoddeliteľné.



Hovorila aj o konkrétnych procesoch a krokoch, ktoré jej krajina uskutočňuje s cieľom priblížiť sa k EÚ, a pripomenula úsilie v oblasti boja proti korupcii či pri prijímaní novej legislatívy.



"Najskôr je potrebné zvíťaziť vo vojne, nastoliť spravodlivý mier, vyvodiť zodpovednosť voči Rusku a odpovedať na otázky, ktoré Ukrajine prinesú stabilitu a prosperitu," povedala. Zdôraznila, že Ukrajina by mala byť súčasťou v procese prijímania nových rozhodnutí na úrovni EÚ.



Mathernová pripomenula, že Ukrajina je jednou z kandidátskych krajín na vstup do EÚ a musí splniť kritériá v siedmich oblastiach. Zdôraznila najmä pokrok od roku 2014 v oblasti reforiem súdnictva i vo vytváraní protikorupčných inštitúcií, ktoré podľa nej fungujú a sú nezávislé od vládnej moci.



"Ukrajina ukazuje, že je odolná, koná a zavádza reformy. Potvrdzuje, že ako štát nezlyhala. Na Ukrajine funguje vláda, občianska spoločnosť, samosprávy a ozbrojené zložky," povedala Mathernová.



Šimečka vyjadril presvedčenie, že členstvo Ukrajiny v EÚ a jej vstup na spoločný trh bude prínosom aj pre SR, najmä východnú časť krajiny. "Je v nevyhnutnom záujme Slovenska, aby sa Ukrajina stala členom EÚ, akonáhle splní podmienky a hneď, ako to bude možné," povedal.



Podpredseda europarlamentu pripomenul, že vstupu Ukrajiny zatiaľ bránia prekážky, ktoré sa však netýkajú jej samotnej, ale toho, ako EÚ funguje, ako sa v nej delí moc a financie. Podľa neho majú na prijímanie nových krajín vplyv aj isté problémy v oblasti právneho štátu a demokracie u niektorých členských štátov.



Mathernová uviedla, že medzi možnými prekážkami na ceste Ukrajiny do EÚ je aj zmena v rovnováhe síl v Únii po jej rozšírení. "Pripojením Ukrajiny by sa neodvratne posunula viac na východ," povedala.