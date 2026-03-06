Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Šport

Štefanovová, Boeris v tancoch na MSJ na konečnom 29. mieste

.
Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20.

Autor TASR
,aktualizované 
Tallinn 6. marca (TASR) - Slovenské krasokorčuliarske duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris obsadilo konečné 29. miesto v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Za svoje vystúpenie v rytmických tancoch získalo známku 38,47 b. Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20, postupová hodnota bola na úrovni 47,09. Na čele súťaže sú Američania Hana Maria Aboianová a Daniil Veseluchin výkonom 66,45.

Víťazom súťaže juniorov sa stal Japonec Rio Nakata, ktorý viedol aj po krátkom programe a napokon nazbieral 268,47 b. Na pódiu ho doplnili strieborný So Min-kju z Kórejskej republiky (243,91) a bronzový krajan Taiga Nišino (241,23).



MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne

juniori: 1. Rio Nakata (Jap.) 268,47 b., 2. So Min-kju (Kór. rep.) 243,91, 3. Taiga Nišino (Jap.) 241,23, 4. Jacob Sanchez (USA) 229,10, 5. Čoi Ha-pin (Kór. rep.) 224,36, 6. Lucius Kazanecki (USA) 219,36



tance na ľade - rytmické tance: 1. Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin (USA) 66,45, 2. Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (Fr.) 66,31, 3. Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (Ukr.) 65,45, 4. Layla Veillonová, Alexander Brandys (Kan.) 63,81, 5. Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue (Tal.) 61,55, 6. Dania Mouaden, Theo Bigot (Fr.) 60,60,... 29. Lucia ŠTEFANOVOVÁ, Jacopo BOERIS (SR) 38,47
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť