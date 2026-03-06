< sekcia Šport
Štefanovová, Boeris v tancoch na MSJ na konečnom 29. mieste
Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20.
Autor TASR,aktualizované
Tallinn 6. marca (TASR) - Slovenské krasokorčuliarske duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris obsadilo konečné 29. miesto v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Za svoje vystúpenie v rytmických tancoch získalo známku 38,47 b. Slováci sa tak nedostali do voľných jázd medzi najlepších 20, postupová hodnota bola na úrovni 47,09. Na čele súťaže sú Američania Hana Maria Aboianová a Daniil Veseluchin výkonom 66,45.
Víťazom súťaže juniorov sa stal Japonec Rio Nakata, ktorý viedol aj po krátkom programe a napokon nazbieral 268,47 b. Na pódiu ho doplnili strieborný So Min-kju z Kórejskej republiky (243,91) a bronzový krajan Taiga Nišino (241,23).
MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne
juniori: 1. Rio Nakata (Jap.) 268,47 b., 2. So Min-kju (Kór. rep.) 243,91, 3. Taiga Nišino (Jap.) 241,23, 4. Jacob Sanchez (USA) 229,10, 5. Čoi Ha-pin (Kór. rep.) 224,36, 6. Lucius Kazanecki (USA) 219,36
tance na ľade - rytmické tance: 1. Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin (USA) 66,45, 2. Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (Fr.) 66,31, 3. Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (Ukr.) 65,45, 4. Layla Veillonová, Alexander Brandys (Kan.) 63,81, 5. Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue (Tal.) 61,55, 6. Dania Mouaden, Theo Bigot (Fr.) 60,60,... 29. Lucia ŠTEFANOVOVÁ, Jacopo BOERIS (SR) 38,47
