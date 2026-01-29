Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Stehlík novým športovým manažérom Popradu

Na snímke zľava hokejista Komety Brno Slovák Richard Stehlík a hráč Plzne Matěj Beran počas zápasu 33. kola českej hokejovej extraligy HC Kometa Brno – HC Škoda Plzeň. Foto: TASR - Branislav Račko

Bývalý reprezentant Slovenska bude vo svojej funkcii zodpovedný za koncepciu, riadenie a rozvoj športovej stránky A-mužstva a juniorského tímu.

Poprad 29. januára (TASR) - Novým športovým manažérom hokejového klubu HK Poprad sa stal Richard Stehlík. Bývalý reprezentant Slovenska bude vo svojej funkcii zodpovedný za koncepciu, riadenie a rozvoj športovej stránky A-mužstva a juniorského tímu.

Účastník Tipsport ligy angažoval 41-ročného Stehlíka s cieľom prispieť k stabilnému a systematickému fungovaniu športovej oblasti. Podľa oficiálnej klubovej webstránky prináša do klubu hráčske skúsenosti z domáceho aj zahraničného hokeja, prehľad o fungovaní profesionálnych súťaží a dôraz na systematickú prácu.

Počas hráčskej kariéry ho síce draftoval v roku 2003 Nashville Predators, ale v zámorskej profilige si napokon nezapísal ani jeden štart. V reprezentačnom tíme Slovenska odohral 88 zápasov, v národných farbách sa predstavil na majstrovstvách sveta 2006 a 2007.
