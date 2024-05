Steinhauser vyhral 17. etapu Giro d´Italia, Pogačar zvýšil náskok

výsledky 17. etapy (Selva di Val Gardena - Passo Brocon, 159 km):



1. Georg Steinhauser (Nem./EF Education-EasyPost) 4:28:51 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +1:24 min,

3. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn-Victorious) +1:42,

4. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers),

5. Daniel Martinez (Kol./Bora-Hansgrohe),

6. Einer Rubio (Kol./Movistar),

7. Romain Bardet (Fr./dsm-firmenich) všetci rovnaký čas,

8. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +1:55,

9. Jan Hirt (ČR/Soudal Quick-Step),

10. Rafal Majka (Poľ./SAE Team Emirates) obaja rovnaký čas



celkové poradie:



1. Pogačar 63:31:18 h,

2. Martinez +7:42 min,

3. Thomas +8:04,

4. Ben O'Connor (Aus./AG2R La Mondiale) +9:47,

5. Tiberi +10:29,

6, Arensman +11:10,

7. Bardet +12:42,

8. Rubio +13:33,

9. Filippo Zana (Tal./Jayco AlUla) +13:52,

10. Hirt +14:44



Passo del Brocon 22. mája (TASR) - Nemecký cyklista Georg Steinhauser zvíťazil v 17. etape Giro d´Italia a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jazdec tímu EF Education-EasyPost sa presadil v horskej etape s cieľom na Passo del Brocon a 159 km dlhú trasu zvládol za 4:28:52 hodiny. Druhý finišoval Slovinec Tadej Pogačar (SAE Team Emirates), ktorý opäť ušiel svojim konkurentom v boji o celkový triumf a zvýšil svoj už tak obrovský náskok.Organizátori pripravili na stredu náročnú horskú etapu s celkovým prevýšením 4087 metrov. Pelotón začal hneď po štarte stúpať na kopec najvyššej kategórie Passo Sella (9 km, 7,3%). Na jeho vrchole vo výške 2239 metrov nad morom bol aj takzvaný Cima Coppi, najvyšší bod tohtoročného programe, keďže organizátori museli skrátiť utorňajšiu etapu. Pre nízke teploty a husté sneženie jazdci odmietli absolvovať stúpanie i nasledujúci zjazd v Umbrail Pass a pohrozili štrajkom. Súčasťou etapy malo pôvodne byť aj Stelvio, pre hrozbu lavín však organizátori zmenili trasu.Hneď po štarte sa pokúšalo o úniky množstvo pretekárov, ktorí chceli byť prví na najvyššom bode, za čo organizátori udeľujú špeciálne ocenenie. Nakoniec zostali v boji len domáci Giulio Pellizzari a veterán Nairo Quintana. O triumfe najmladšieho pretekára tohto ročníka rozhodla až cieľová fotografia na vrchole. Nasledoval dlhý zjazd a stúpanie na Passo Rolle (19,8 km, 4,8%). Do úniku sa dostalo viacero jazdcov vrátane dvojnásobného majstra sveta Juliana Alaphilippea, no tím SAE ich nepustil na viac ako dve minúty. Rovnaká situácia bola aj pred kopcom 3. kategórie Passo Gobbera (5,7 km, 5,8%). Vtedy sa oddelili Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) a Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), dvojica si vytvorila slušný náskok a spolu vyrazila aj na prvý výjazd na cieľový Passo del Brocon (15,4 km, 5,6%). Preriedený pelotón strácal v polovici stúpania minútu a pol.Steinhauser zaútočil 34 km pred cieľom a na vrchol prišiel sám. V zjazde na mokrej ceste riskoval a udržiaval si náskok 30 s pred Ghebreigzabhierom. Z pelotónu za nimi vyrazil Marco Frigo, ale strácal dve minúty a skupina favoritov ešte o 30 s viac. Dvadsaťdvaročný mladík pokračoval vo skvelom výkone aj na cieľovom výjazde na Passo del Brocon z opačnej strany (11,9, 6,5%) a dva kilometre pred páskou mal náskok dve minúty ped Pogačarom, ktorý vyrazil zo skupiny favoritov a opäť mu nik nestačil. Steinhauser si pripísal premiérový triumf medzi profesionálmi a zároveň má etapové vavríny už na svojej prvej Grand Tour.Steinhauser útočil na triumf už v nedeľňajšej 15. etape, ale nakoniec sa musel skloniť pred Pogačarom a skončil tretí. "Je to neuveriteľné. Už v nedeľňajšej etape som si povedal, že by som mohol ísť na etapové víťazstvo. Tá kráľovská etapa bola skvelá a bol som spokojný už s ňou. No dnes som mal opäť skvelé nohy, nastupoval som a podarilo sa," uviedol pre Eurosport.