Steklý v pretekoch s hromadným štartom na 19. mieste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zvíťazil Belgičan Bart Swings so ziskom 60 bodov. Druhý skončil Holanďan Bart Hoolwerf s 41 bodmi, tretí bol Talian Andrea Giovannini s 22 bodmi.

Autor TASR
Tomaszów Mazowiecki 11. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlokorčuľovaní Lukáš Steklý si pripísal 19. priečku na majstrovstvách Európy v poľskom stredisku Tomaszów Mazowiecki v pretekoch s hromadným štartom. Nepodarilo sa mu získať žiaden bod.

.

