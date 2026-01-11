< sekcia Šport
Steklý v pretekoch s hromadným štartom na 19. mieste
Zvíťazil Belgičan Bart Swings so ziskom 60 bodov. Druhý skončil Holanďan Bart Hoolwerf s 41 bodmi, tretí bol Talian Andrea Giovannini s 22 bodmi.
Autor TASR
Tomaszów Mazowiecki 11. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlokorčuľovaní Lukáš Steklý si pripísal 19. priečku na majstrovstvách Európy v poľskom stredisku Tomaszów Mazowiecki v pretekoch s hromadným štartom. Nepodarilo sa mu získať žiaden bod.
