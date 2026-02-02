Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. február 2026Meniny má Erika a Erik
< sekcia Šport

Stellatová-Dudeková a Deschamps vynechajú súťaž tímov na ZOH

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štyridsaťdvaročná Stellatová-Dudeková sa narodila v americkom Chicagu, ale od roku 2019 reprezentuje Kanadu.

Autor TASR
Quebec 2. februára (TASR) - Majstri sveta v súťaži športových dvojíc z roku 2024 Deanna Stellatová-Dudeková a Maxime Deschamps nebudú reprezentovať Kanadu v súťaži krasokorčuliarskych tímov na ZOH v Miláne a Cortine. Dôvodom je zranenie Stellatovej-Dudekovej počas tréningu.

Kanadský korčuliarsky zväz nešpecifikoval rozsah jej zranenia. Podľa neho však existuje možnosť, že sa dvojica predstaví na hrách v individuálnej súťaži športových dvojíc. Tá je na programe od 15. februára, kým súťaž tímov štartuje už v piatok tento týždeň.

Štyridsaťdvaročná Stellatová-Dudeková sa narodila v americkom Chicagu, ale od roku 2019 reprezentuje Kanadu. Informovala agentúra AP.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov