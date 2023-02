Stenmark o Shiffrinovej: Je oveľa lepšia ako ja

Štokholm 27. februára (TASR) - Bývalý fenomenálny švédsky lyžiar Ingemar Stenmark vyjadril obdiv voči aktuálnej líderke Svetového pohára. Podľa neho je Američanka Mikaela Shiffrinová oveľa lepšou lyžiarkou ako on.



Dvojnásobná olympijská víťazka má na konte 85 triumfov v SP a iba jediné ju delí od vyrovnania absolútneho rekordu Stenmarka. "Naše kariéry sa nedajú porovnávať. Ona má dobrú fyzickú silu, techniku a je aj mentálne správne nastavená. Myslím si, že kombinácia toho všetkého ju robí takou kvalitnou lyžiarkou. Je pozoruhodné, ako vie jazdiť okrem technických disciplín aj super-G a zjazd. Nikdy by som nedokázal byť taký dobrý vo všetkých disciplínach, ako je ona," povedal 66-ročný Švéd v rozhovore pre agentúru AP.



Stenmark zaznamenal 86 víťazstiev v technických disciplínach, v slalome 40 a obrovskom slalome 46. Shiffrinová si 85 triumfov pripísala v šiestich disciplínach, v slalome 52, obrovskom slalome 19, paralelnom slalome 5, v super-G 5, v zjazde 3 a v kombinácii 1. "Aby ste sa stali takým dobrým lyžiarom, musíte milovať tento šport. Mikaela sa dokáže prispôsobiť rôznym snehovým podmienkam. Myslím si, že môže vyhrať viac ako 100 pretekov. Záleží len na tom, koľko rokov bude pokračovať," skonštatoval Stenmark.



Američanka si po MS, na ktorých získala zlato v obrovskom slalome a striebro v slalome a super-G, dopriala oddych a neštartovala na podniku v Crans Montane. Do súťažného diania sa vráti tento víkend v nórskom Kvitfjelli.