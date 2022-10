Stepan uspel na skúške, podpísal s Carolinou ročný kontrakt

Raleigh 12. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Carolina Hurricanes sa dohodlo s útočníkom Derekom Stepanom na ročnom kontrakte na 750.000 dolárov. Tridsaťdvaročný hokejista, ktorý mal štatút neobmedzeného voľného hráča, bol v tíme na skúške a svojimi výkonmi v príprave si vybojoval riadnu zmluvu.



Američan pôsobil v Caroline už v predchádzajúcej sezóne. V 58 zápasoch základnej časti nazbieral 19 bodov za deväť gólov a desať asistencií, v troch dueloch play off nebodoval. "Dereka sme mali v mužstve už v minulom ročníku, takže vieme, čo prináša na stôl a čo dodá nášmu tímu. Vďaka nemu máme v šatni ďalšieho veterána, ktorý dodá útoku väčšiu hĺbku," uviedol pre TSN na adresu staronovej posily generálny manažér "hurikánov" Don Waddell. Stepan má za sebou 817 zápasov základnej časti NHL (177+504) a 109 súbojov play off (20+34), v minulosti hral aj za New York Rangers, Arizonu či Ottawu.