Štepanovský zariadil bod pre Brno proti Ostrave

Slezský FC Opava - Bohemians 1905 1:1 (1:0)

Góly: 41. Helešic (z 11 m) - 56. Puškáč

/T. Digaňa chytal celý zápas, R. Dedič hral celý zápas a dostal ŽK, K. Mondek hral do 82. min - P. Le Giang chytal celý zápas/



FK Příbram - Dynamo České Budějovice 0:1 (0:1)

Gól: 20. Čolič

/M. Králik (Č. Budějovice) hral celý zápas a dostal ŽK/



1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Gól: 24. Drchal

/P. Bajza chytal celý zápas, P. Šimko hral prvý polčas, M. Tomič nastúpil v 46. min - S. Dancák hral celý zápas



Baník Ostrava - Brno 1:1 (0:0)

Góly: 53. Buchta - 79. ŠTEPANOVSKÝ

/V. Budinský bol na lavičke náhradníkov - D. Bariš hral do 75. min, A. Čermák hral do 63. min a dostal ŽK, P. Štepanovský nastúpil v 75. min a v 79. min strelil gól/

Praha 1. mája (TASR) - Česká futbalová liga pokračovala v sobotu zápasmi 30. kola. Posledný tím tabuľky Slezský FC Opava remizoval s Bohemiansom 1905 1:1 a zabodoval prvýkrát po šesťzápasovej šnúre prehier. Hostia v 35. minúte nepremenili pokutový kop, keď pokus Davida Puškáča nohami zneškodnil slovenský brankár Tomáš Digaňa.Příbram prehral na svojom trávniku s Českými Budějovicami 0:1, keď jediný gól zápasu strelil v 20. minúte Bosniak Benjamin Čolič. Domáci mali veľkú príležitosť na vyrovnanie v 36. minúte, ale Tomáš Pilík nepremenil pokutový kop.V záverečnom zápase sobotňajšieho programu remizoval Baník Ostrava so Zbrojovkou Brno 1:1. Za hostí vyrovnal v 79. minúte Peter Štepanovský, ktorý prišiel na trávnik krátko predtým.