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Curry bude mať ako prvý aktívny hráč NBA výstavu v Sieni slávy
Výstava s názvom Spoza oblúka bude dostupná v sídle Naismithovej Siene slávy v americkom Springfielde, v štáte Massachusetts.
Autor TASR
Springfield 22. júla (TASR) - Basketbalová Sieň slávy pripravila na leto výstavu venovanú Stephenovi Currymu. Najlepší trojkár histórie NBA bude prvý hráč v histórii, ktorému bude venovaná výstava, hoci ešte neukončil kariéru.
Výstava s názvom Spoza oblúka bude dostupná v sídle Naismithovej Siene slávy v americkom Springfielde, v štáte Massachusetts. Uctí si v súčasnosti 38-ročného rozohrávača, ktorý odohral celú kariéru v Golden State Warriors a získal s tímom štyri majstrovské tituly, dve ocenenia MVP ligy a jedno MVP finále. V zbierke má taktiež olympijské zlato z Paríža a dva tituly majstra sveta. „Keď spomínam na moju cestu, myslím na ľudí, ktorí vo mňa verili. Na všetku tú prácu, ktorú bolo treba vykonať, keď sa nikto nepozeral, chvíle, ktoré ma formovali na ihrisku i mimo neho. Že môžem tento príbeh rozprávať, hoci stále hrám, neberiem ako samozrejmosť. Verím, že si fanúšikovia pozrú výstavu, naplní ich radosťou a možno inšpiruje na ich vlastnej ceste,“ uviedol Curry podľa AP v oficiálnom vyhlásení.
Výstava s názvom Spoza oblúka bude dostupná v sídle Naismithovej Siene slávy v americkom Springfielde, v štáte Massachusetts. Uctí si v súčasnosti 38-ročného rozohrávača, ktorý odohral celú kariéru v Golden State Warriors a získal s tímom štyri majstrovské tituly, dve ocenenia MVP ligy a jedno MVP finále. V zbierke má taktiež olympijské zlato z Paríža a dva tituly majstra sveta. „Keď spomínam na moju cestu, myslím na ľudí, ktorí vo mňa verili. Na všetku tú prácu, ktorú bolo treba vykonať, keď sa nikto nepozeral, chvíle, ktoré ma formovali na ihrisku i mimo neho. Že môžem tento príbeh rozprávať, hoci stále hrám, neberiem ako samozrejmosť. Verím, že si fanúšikovia pozrú výstavu, naplní ich radosťou a možno inšpiruje na ich vlastnej ceste,“ uviedol Curry podľa AP v oficiálnom vyhlásení.