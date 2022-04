Stephen Curry si už v základnej časti nezahrá

San Francisco 2. apríla (TASR) - Rozohrávač Stephen Curry sa do konca základnej časti NBA nevráti do zostavy basketbalistov Golden State. Zotavuje sa zo zranenia väzov v ľavej nohe a do 10. apríla už nezasiahne do zápasového diania.



Warriors od straty svojho lídra prehrali v šiestich stretnutiach a zvíťazili v jedinom. "Stephen sa od budúceho týždňa začne individuálne pripravovať na palubovke. Jeho návrat vyhodnotíme podľa toho, ako bude napredovať. Najbližšie budeme o jeho stave informovať 11. apríla," uviedol klub na sociálnej sieti Twitter.