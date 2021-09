Stephensová sa po prehre v 3. kole stala terčom rasizmu

New York 5. septembra (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová sa po prehre v 3. kole grandslamového turnaja US Open stala terčom rasizmu. Víťazka ročníka 2017 podľahla Angelique Kerberovej, za čo si "vyslúžila" stovky nenávistných odkazov na sociálnych sieťach.



"Som človek. Po piatkovom zápase som dostala viac ako 2000 správ, v ktorých ma nahnevaní ľudia urážajú. Ťažko sa to číta, ale zopár ich ukážem," napísala na instagrame Stephensová, ktorá zverejnila správy s rasistickým a nenávistným obsahom. Informovala o tom agentúra DPA.