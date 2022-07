Sterling je blízko prestupu z Manchestru City do Chelsea

Manchester 12. júla (TASR) - Anglický futbalista Raheem Sterling je blízko k prestupu do londýnskej Chelsea FC, keď sa v stredu rozlúčil s Manchestrom City. Dvadsaťsedemročný útočník už údajne odletel do Los Angeles, aby sa pripojil k Chelsea na jej predsezónnom sústredení a podpísal päťročnú zmluvu. Podľa agentúry AP tam dokončí transfer za približne 50 miliónov libier.



Sterling zverejnil na sociálnej sieti emotívny odkaz spolu s videom z najzaujímavejších momentov jeho pôsobenia v City. "Počas siedmich sezón sme získali jedenásť veľkých trofejí, čo sú pre mňa celoživotné spomienky. Som vďačný za vzostupy a pády, ktoré občas preverili moju silu a odhodlanie. Zároveň mi umožnili stáť tu pred vami ako najlepšia možná verzia seba samého. Prišiel som do tímu ako 20-ročný chlapec a dnes odchádzam ako muž," uviedol Sterling vo svojom príspevku.



Anglický reprezentant prišiel do City z Liverpoolu v roku 2015 za takmer 50 miliónov libier, čím sa stal vtedy najdrahším anglickým hráčom všetkých čias. Jeho výkony pomohli City k zisku štyroch ligových titulov. V 339 zápasoch vo všetkých súťažiach strelil 131 gólov. V uplynulej sezóne bol v základnej zostave tímu aj mimo neho. Nezahral si pri semifinálovej prehre Ligy majstrov s Realom Madrid ani v zápase o spečatenie titulu v Premier League proti Aston Ville.