Sterling sa vrátil k anglickému tímu, absolvoval piatkový tréning

Al Wakrah 9. decembra (TASR) - Útočník Raheem Sterling absolvoval piatkový tréning s reprezentáciou Anglicka na futbalových MS v Katare.



V predvečer štvrťfinálového zápasu proti Francúzsku (v sobotu o 20.00 SEČ) sa vrátil do tréningového procesu po tom, ako si nakrátko odskočil domov. Do Británie letel po incidente, keď sa zlodeji vlámali do jeho domu v Surrey.



Sterling vynechal nedeľňajší osemfinálový zápas proti Senegalu (3:0), predtým bol v závere základnej skupiny proti Walesu (3:0) náhradník. "Raheem sa dnes ráno vrátil, takže musíme uvažovať nad zostavou. Vynechal veľa tréningov, ale je skvelé, že ho máme späť v tíme," poznamenal tréner Gareth Southgate.