Sterling volá po rasovej rovnoprávnosti v Premier League

Manchester 9. júna (TASR) - Anglický futbalista Raheem Sterling by chcel v športe viac ľudí tmavej pleti v riadiacich pozíciách. Krídelník Manchestru City dúfa, že globálne protesty proti rasizmu otvoria diskusiu o tejto problematike.



Sterling sa dlhodobo angažuje v otázke rasovej diskriminácie, najnovšie poukázal na paradox v anglickej Premier League. "V lige hrá asi 500 hráčov, z toho tretina sú černosi. Vo vedení súťaže však nie je žiadny a ani medzi trénermi. Myslím si, že je najvyšší čas začať o tom rozprávať. Protesty sú dobrá východisková pozícia, ale to nestačí. Musíme spraviť zmeny v celej spoločnosti," citovala Sterlinga agentúra AFP.



Anglický reprezentant poukázal na rasovú nerovnosť na príklade niekdajších skvelých futbalistov: "Máme tu hráčov ako Steven Gerrard, Frank Lampard, Sol Campbell či Ashley Cole. Všetci mali fantastickú kariéru, dostali sa do národného tímu. Potom si spravili trénerskú licenciu, ale iba čierni nedostali šancu."