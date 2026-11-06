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Štibravá vybojovala miestenku na OH, v skeete skončila štvrtá
Miestenky na budúcoročné hry získali tri najlepšie strelkyne, pričom však každá krajina mohla získať len jednu.
Autor TASR,aktualizované
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Dauha 6. novembra (TASR) - Strelkyňa Monika Štibravá získala pre Slovensko miestenku na olympijské hry do Los Angeles 2028. V piatok na MS v katarskej Dauhe obsadila 4. priečku v disciplíne skeet, keď ju zdolali iba tri reprezentantky Číny.
Miestenky na budúcoročné hry získali tri najlepšie strelkyne, pričom však každá krajina mohla získať len jednu. Z trojice Číňaniek ju tak vybojovala len víťazná I-tching Ťiang, ktorá vo finále trafila 34 z 36 terčov. Druhá skončila Jü-fej Čche s nástrelom 32 bodov a bronz získala Čchao-jü Ťiang (27 b). Štibravá skončila štvrtá s výkonom 24 b a pripadla jej druhá miestenka na OH 2028. Tretiu získala pre Kazachstan Assem Orynbajová, ktorá obsadila piatu priečku (20 b).
Štibravá postúpila z kvalifikácie, keď dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami a v následnom rozstrele obsadila štvrté miesto. Do finále tak prešla z celkovej siedmej priečky, kvalifikáciu vyhrala Jo Amber Rutterová z Veľkej Británie s nástrelom 123 b. Ďalšia slovenská reprezentantka Lucia Kopčanová skončila na 28. mieste (115 b) a Vanesa Hocková obsadila 44. pozíciu (112 b).
V súťaži družstiev skončili Slovenky na štvrtej priečke, keď získali 348 bodov. Zo zlata sa tešili Číňanky Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang a Jü-fej Čche s nástrelom 364 b.
Miestenky na budúcoročné hry získali tri najlepšie strelkyne, pričom však každá krajina mohla získať len jednu. Z trojice Číňaniek ju tak vybojovala len víťazná I-tching Ťiang, ktorá vo finále trafila 34 z 36 terčov. Druhá skončila Jü-fej Čche s nástrelom 32 bodov a bronz získala Čchao-jü Ťiang (27 b). Štibravá skončila štvrtá s výkonom 24 b a pripadla jej druhá miestenka na OH 2028. Tretiu získala pre Kazachstan Assem Orynbajová, ktorá obsadila piatu priečku (20 b).
Štibravá postúpila z kvalifikácie, keď dosiahla 121 bodov spolu s ďalšími štyrmi pretekárkami a v následnom rozstrele obsadila štvrté miesto. Do finále tak prešla z celkovej siedmej priečky, kvalifikáciu vyhrala Jo Amber Rutterová z Veľkej Británie s nástrelom 123 b. Ďalšia slovenská reprezentantka Lucia Kopčanová skončila na 28. mieste (115 b) a Vanesa Hocková obsadila 44. pozíciu (112 b).
V súťaži družstiev skončili Slovenky na štvrtej priečke, keď získali 348 bodov. Zo zlata sa tešili Číňanky Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang a Jü-fej Čche s nástrelom 364 b.
skeet - jednotlivkyne:
1. I-tching Ťiang 34 b, 2. Jü-fej Čche 32, 3. Čchao-jü Ťiang (všetky Čína) 27, 4. Monika ŠTIBRAVÁ (SR) 24, ... v kvalifikácii: 28. Lucia KOPČANOVÁ 115, 44. Vanesa HOCKOVÁ 112
družstvá:
1. Čína (Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang, Jü-fej Čche) 364 b, 2. Veľká Británia 353, 3. Taliansko 352, 4. SLOVENSKO (Monika ŠTIBRAVÁ, Lucia KOPČANOVÁ, Vanesa HOCKOVÁ) 348
1. I-tching Ťiang 34 b, 2. Jü-fej Čche 32, 3. Čchao-jü Ťiang (všetky Čína) 27, 4. Monika ŠTIBRAVÁ (SR) 24, ... v kvalifikácii: 28. Lucia KOPČANOVÁ 115, 44. Vanesa HOCKOVÁ 112
družstvá:
1. Čína (Čchao-jü Ťiang, I-tching Ťiang, Jü-fej Čche) 364 b, 2. Veľká Británia 353, 3. Taliansko 352, 4. SLOVENSKO (Monika ŠTIBRAVÁ, Lucia KOPČANOVÁ, Vanesa HOCKOVÁ) 348